HEFEL My Face Kissen – Ein Geschenk für gute Träume!

Das Geheimnis von HEFEL My Face liegt in der speziellen Form. Diese unterstützt die richtige Schlafhaltung, verhindert nächtliche Abdrücke auf der Haut – also keine Falten mehr im Schlaf! – und unterstützt die freie Atmung. Es gibt Nacken, Schulter und Rücken idealen Halt für die nächtliche Entspannung.

Das HEFEL My Face Kissen (UVP 69,90 Euro) zählt zu den beliebtesten Beauty-Kissen am Markt. Es ist bei 60 Grad waschbar. Bezüge gibt es in eleganten Farben wie taupe, weiß oder brombeer (UVP 23,50 Euro). 100% Made in Austria.

Das HEFEL Seitenschläfer Kissen bietet optimalen Stützkomfort in der seitlichen Schlafposition. Es passt sich angenehm an den Körper an und entlastet die Wirbelsäule. Perfekt auch in der Schwangerschaft. Erhältlich mit Bio-Zirben-/Wollnoppen-Füllung.

Das HEFEL My Neck Kissen entlastet Kopf, Nacken und Wirbelsäule in jeder Schlafposition. Verspannungen während des Schlafens werden dadurch spürbar gelindert und der Körper kann besser regenerieren. Von Ärzten und Therapeuten empfohlen.

