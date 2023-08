area30 – STRASSER Steine präsentiert ALPINOVA-Neuheiten

Prominenter Standplatz F31

Aufgepasst! In diesem Jahr findet man STRASSER Steine auf einer neuen Position in der Messehalle der area30: Mit dem langjährigen BORA-Standplatz gegenüber vom Cateringbereich, haben wir einen der prominentesten Standplätze in der Messehalle für uns gewinnen können – Stand F31 glänzt somit im September mit hochwertigen Neuheiten aus dem Küchenarbeitsplattenbereich!

ALPINOVA mit Marmorierung

Neue Dekore: Sie haben in Löhne zum ersten Mal die Gelegenheit, das neueste Produkt der weltweit einzigartigen Re-Stoning-Reihe von STRASSER Steine zu sehen. Nach der sehr erfolgreichen Markteinführung im Sommer 2022 war es der nächste logische Schritt, das Produktkonzept noch effektiver in seinen Dekoren zu gestalten. Daher bieten wir nun einige ALPINOVA-Varianten mit Marmorierung an. Mit diesen marmorierten Dekoren erhält unsere Re-Stoning-Produktreihe eine völlig neue Dimension der Gestaltung. Lassen Sie sich auf unserem Messestand (F31) überraschen!

ALPINOVA Kücheninsel: Die erste Re-Stoning Kücheninsel weltweit. Eine Symbiose aus Nachhaltigkeit und Schönheit. Dank dem Full-Body Design, welches sich bei den gleichen Farben der Kanten und Rückseiten sowie bei den stumpfen Stößen der Seitenwangen zeigt, besitzt diese Kücheninsel ganz nebenbei eine unverwechselbare Eleganz.



3 Oberflächen zur Auswahl: Die ALPINOVA-Platte besteht aus 40 % zerkleinertem Naturstein, 50 % Rezyklat (Recyclingmaterial) und 10 % hochwertigem Bindemittel. Aktuell stehen beim ALPINOVA-Produktsortiment die fünf Farben verde, nero, fango, grigio und bianco mit polierter Oberfläche und Leather Look zur Auswahl. Für verde und nero gibt es zudem die Oberflächenvariante Rockplan. ALPINOVA-Arbeitsplatten erfüllen alle Anforderungen, die eine moderne Küchenarbeitsplatte haben muss: Sie sind absolut pflegeleicht, hygienisch, weitgehend kratz- und schnittfest und hitzebeständig.

Küchenfronten: Seit wenigen Wochen bieten wir auch ALPINOVA-Küchenfronten an. Eine Möglichkeit, die vom Küchenfachhandel bereits sehr gut angenommen wurde, denn nun können ganze Kücheninseln mit ALPINOVA gestaltet werden. Wir freuen uns über den Erfolg unseres innovativen, umweltfreundlichen Produkts, das bereits in vielen Schauräumen unserer geschätzten Handelspartner präsentiert wird.

ALPINOVA in polierter Oberfläche – ein stylisches Statement

STRASSER Steine größter Verarbeiter in den erhobenen Ländern

„Bis 2030 haben die harten Materialien Naturstein, Quarzstein und Porzellankeramik mit zusammen 56,4 % am Umsatz die Holzwerkstoffe mit 33,2 % weit abgehangen“, so das Ergebnis der jüngsten Studie des Unternehmensberaters Titze. Zudem geht aus der Studie hervor, dass STRASSER Steine als Verarbeiter von Arbeitsplatten in den analysierten Top-10-Ländern erstmals Platz 1 belegt. Der EU-Markt für Arbeitsplatten ist in den vergangenen zwei Jahren um durchschnittlich 14 % gewachsen und kam 2022 auf ein Gesamtumsatzvolumen von 1,552 Milliarden Euro (zu Herstellerabgabepreisen). Dabei fallen die Ergebnisse aus den untersuchten Top-10-Ländern sehr unterschiedlich aus, was erstmals einen differenzierten Vergleich von Österreich, Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, Belgien, Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien und Polen ermöglicht.

ALPINOVA Grigio in Verbindung mit moderner Architektur – wegweisend für eine grüne Zukunft

Das Gesamtvolumen entspricht 7.261.000 verkauften Arbeitsplatten. Wobei hier das Wachstum aufgrund der Preissteigerungen deutlich geringer ausfällt als der Wert. Die Einsatzgebiete beziehen sich nicht nur auf die Küche (74,9 %), sondern auch auf Bad (10,6 % Anteil), das Objektgeschäft (10 %) und den allgemeinen Möbelbau (4,5 %).

Auch wenn Arbeitsplatten aus Holzwerkstoff (mit HPL) eher bei niedrigpreisigen Küchen zu finden sind und zunehmend durch andere Werkstoffe verdrängt werden, haben diese noch einen Marktanteil von 37,1 %. Bis 2030 wird ein Rückgang auf 33,2 % prognostiziert. Insgesamt werden die „harten“ Materialien Naturstein, Quarzkomposit und Keramik bis 2030 einen Anteil von etwa 56,4 % erreichen. Gleichzeitig geht der Trend in Richtung immer dünnerer Platten.

Die Studie „Arbeitsplatten in Europa – TOP 10 Länder im Vergleich von 2017 bis 2030“ umfasst 552 Seiten mit 296 Tabellen und Grafiken und kann in deutscher und englischer Sprache unter info@titze-online.de bestellt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.strasser-steine.at

Quelle: STRASSER Steine