Aufbruch zur imm cologne 2025

Unter ihrem neuen Leitthema „Connecting Communities“ und dem daraus abgeleiteten Messekonzept „The Circles“ förderte die imm cologne dieses Jahr gezielt die Vernetzung und den Austausch innerhalb der Möbelbranche. Das Interior-Event zog rund 750 nationale und internationale Aussteller nach Köln und bot 42.000 Fachbesuchenden aus 129 Ländern die Gelegenheit, wertvolle Kontakte zu knüpfen, Geschäfte zu intensivieren und sich von einer Vielzahl kreativer Einrichtungsideen inspirieren zu lassen. Mit der neuen Ausrichtung bewies die Messe Gespür für die aktuellen Branchenbedürfnisse und markierte einen erfolgreichen Meilenstein in der fortlaufenden Entwicklung der imm cologne.

Angesichts einer sich ständig wandelnden Marktsituation, in der die Industrie auf der Suche nach innovativen Impulsen ist, positionierte sich die imm cologne Anfang des Jahres einmal mehr als die ideale Plattform für solche Anforderungen. „Die positiven Rückmeldungen aus dem Markt verdeutlichen, dass die imm cologne noch immer ein wichtiger Treiber der Branche ist. Sie hilft der Industrie gerade in der aktuell herausfordernden Marktlage sowohl handelsseitig als auch medial frische Impulse zu setzen“, bekräftigt Bernd Sanden, Director der imm cologne. „Mit diesem Bewusstsein treiben wir unsere Planungen mit noch mehr Energie und Vorfreude voran, um den Erfolg weiter fortzusetzen und die Zukunft der Möbelbranche gemeinsam zu gestalten“.

Neue Konzepte und Highlights der Ausgabe 2025

Ein entscheidender Faktor für die positive Resonanz der vergangenen Veranstaltung lag im Messekonzept „The Circles”, das die Essenz des Leitthemas durch verbindende Content- und Eventflächen greifbar machte. Die vielfältigen Circles boten inspirierende Designinszenierungen, einladende Gastronomiezonen und Studios mit zukunftsorientierten Vorträgen. Sie verwandelten die imm cologne in eine interaktive Plattform, auf der sich die Messeteilnehmenden treffen, vernetzen und über wichtige Themen der Branche austauschen konnten. Aufgrund der positiven Resonanz soll der brancheninterne Dialog im kommenden Jahr intensiviert werden.



2025 sorgen zudem neue Hallenkonzepte in den Segmenten Pure, Home und Sleep für überraschende Messeerlebnisse bei allen Beteiligten. Für Aussteller wird es darüber hinaus spezielle Teilnahmeformate geben, die darauf ausgerichtet sind, maßgeschneiderte Lösungen bereitzustellen.

Neben dem übergreifenden Messekonzept wird auch der imm cologne Summit weiterentwickelt. Der in Zusammenarbeit mit dem Verband der Deutschen Möbelindustrie (VDM) und dem Handelsverband Möbel und Küchen (BVDM) organisierte Kongress beleuchtete auf der diesjährigen imm cologne die vielfältigen Perspektiven der Einrichtungsbranche.

Ein besonderes Highlight für die Teilnehmenden wird 2025 erneut der Designwettbewerb Pure Talents Contest sein, der Anfang des Jahres mit über 1000 Einreichungen einen neuen Rekord verzeichnete.

Mit einem erfrischenden Blick nach vorne und dem festen Ziel, die Grenzen des Möglichen zu erweitern, stehen die Vorbereitungen für die imm cologne 2025 bereits unter einem guten Stern. Die Frühbucherphase für Aussteller geht noch bis zum 30. April 2024.

Die nächsten Veranstaltungen:

ORGATEC TOKYO – SHIFT DESIGN – The leading international trade fair in Asia for the modern workspaces, Tokio 29.05. – 31.05.2024

spoga+gafa – Die größte Garten- und BBQ-Messe der Welt, Köln 16.06. – 18.06.2024

ORGATEC – Arbeit neu denken, Köln 22.10. – 25.10.2024

imm cologne – The interior business event, Köln 12.01. – 16.01.2025

Weitere Informationen finden Sie unter www.imm-cologne.de

Quelle: Köln Messe