„Mailand, viel Glück!“ der Wunsch von einer „ausverkauften“ SICAM

Nur noch ein paar Tage und auf den Ständen und Straßen Mailands wird es möglich sein, die Ideen, Mechanismen, Dekorationen und Oberflächen zu sehen und zu berühren, die letzten Oktober in Pordenone vorgestellt wurden und heute in den schönsten Küchen, Tischen, Schränken und Möbeln zum Einsatz kommen Das wird alle Enthusiasten und Liebhaber des „schönen Designs“ begeistern, die aus der ganzen Welt nach Mailand gekommen sind.

Ein Ritual, das sich jedes Jahr wiederholt und auch im kommenden Oktober auf der SICAM 2024 die wichtigsten Namen der Möbelbranche versammelt. Die gesamte verfügbare Fläche ist längst verkauft: knapp 20.000 Nettoquadratmeter Ausstellungsfläche, dank der Erweiterung der Halle 5 – die bereits in der Ausgabe 2023 genutzt wurde – und der zusätzlichen Fläche, die im Bereich neben Halle 8 zurückgewonnen wurde.

„Eine Maßnahme, die es uns ermöglicht hat, nicht nur einige Unternehmen willkommen zu heißen, die noch auf der Warteliste standen, sondern auch ein noch rationelleres Ausstellungszentrum zu schaffen, in dem wir einfachere und effektivere Besuchsrouten gestalten können “, kommentierte Carolina Giobbi, Marketing- und Kommunikationsmanager der SICAM.

Stammaussteller auf der SICAM – Sascha und Alexander Sikora – Fa. SIRO

Mehr als 496 Stände (Direktaussteller) werden die SICAM 2024 beleben, von denen 68 % „Made in Italy“ repräsentieren und 32 % die große Internationalität bestätigen, mit der die Messe auch auf der Ausstellerseite seit jeher aufwarten konnte. Nachdem das italienische Kontingent bestätigt ist, folgt die deutsche Gruppe, gefolgt von der Türkei, Österreich, Spanien und nach und nach von den anderen ausländischen Ländern, die bei der Veranstaltung anwesend sein werden.

„Die Zahlen trösten uns und verdeutlichen auf sehr konkrete Weise den Wert der SICAM, die sich der Welt der Möbelzulieferer widmet“, fuhr Carolina Giobbi fort. „Eine Rückbestätigungsquote von über 90 Prozent und eine Warteliste, die wir leider nicht zufriedenstellen können, sind unserer Meinung nach die beste Bestätigung für die gute Verfassung der Messe.“ „Eine Genugtuung, an der wir die große Welt des Designs teilhaben lassen wollten, während sie in Mailand einen ihrer aufregendsten Momente feiert: Wir werden auch dort sein, um die vielen Protagonisten von SICAM zu begrüßen!“ so die SICAM-Kommunikationsmanagerin abschließend.

Weitere Informationen finden Sie unter www.exposicam.it

Quelle: SICAM