Aus Schüco Alu Competence wird Schüco Interior Systems

Die Schüco International KG schafft mit diesem Schritt klare rechtliche und betriebliche Strukturen, die Grundvoraussetzung für eine Neuausrichtung des strategisch bedeutsamen Geschäftsfeldes sind.

Um die neue Gesellschaft zukünftig agil aufzustellen und an den Anforderungen der Märkte und kundenorientierten Prozessen optimal auszurichten, wird zum Unternehmensstart zudem mit SAP S/4HANA ein hochmodernes ERP-System eingeführt. Die Schüco Interior Systems KG wird in Zukunft eigenständig, flexibel und noch schneller in einem anspruchsvollen Marktumfeld agieren und auf spezifische prozessuale Anforderungen unserer Kunden und Branchen reagieren können.

Durch die Verselbständigung ergibt sich zudem die Möglichkeit, unter dem Schirm der Schüco Gruppe weitere Wachstumsfelder zu erschließen und die Entwicklung neuer Produkte voranzutreiben. Konkret heißt das, neue Produkte für das Wohn- und Arbeitsumfeld insbesondere für den Innenbereich zu entwickeln, wie beispielsweise multifunktionale Innenraumsysteme, Regal- und Möbelsysteme. Damit verknüpft ist der Ausbau der Geschäftsbeziehungen mit den langjährigen industriellen Partnern sowie die Gewinnung neuer Kundengruppen. Hierfür wurde bereits eine neue Vertriebsstrategie ausgearbeitet und verabschiedet. Neben den neuen Produkten und Systemen sind Kundennähe, strategische Partnerschaften und zusätzlicher Service die Eckpfeiler dieser neuen Ausrichtung, die sich bereits in der Umsetzung befindet.

Schüco Ilumacube

Die Schüco Interior Systems KG wird dabei konsequent die Marke Schüco nutzen und verzichtet bewusst auf einen Namenszusatz mit einem separaten Logo. Hierdurch profitieren die Partner und das eigene Unternehmen von der starken Marke Schüco mit einer klaren Positionierung.

Die neu gegründete Gesellschaft ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Schüco International KG und bleibt ein wichtiger und strategisch bedeutsamer Bestandteil der Schüco Gruppe. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ändert sich nichts. Alle betroffenen Arbeitsverhältnisse gehen auf die Schüco Interior Systems KG über. Somit ist sichergestellt, dass das langjährige Branchenwissen am Standort Borgholzhausen unseren Partnern weiterhin zur Verfügung steht.

Alle Vorteile der Schüco International KG in Form der Markennutzung, der Unterstützung durch die Fachabteilungen in Bielefeld, der nationalen und internationalen Vernetzung bleiben erhalten und werden in Zukunft als Alleinstellungsmerkmale der gesamten Schüco Gruppe noch mehr zum Tragen kommen.

Schüco Openstyle Office

