Senosan präsentiert Oberflächen in neuen Farben, Designs und Dünnstärken

Mit mehreren Neuheiten wartet der österreichische Kunststoffspezialist Senosan auf. Die schmutzabweisende, matte „Anti-Fingerprint“-Möbeloberfläche senosan AM1800TopMatt AF ist nun auch in den Farben Blau (4670), Grün (5357) und drei neuen Grautönen (85382, 85728, 85384) ab Lager sowie in 0,3 mm Dünnstarke auf Anfrage als Rollenware erhältlich. Eine weitere Innovation ist eine Oberfläche mit individuellem Marmoreffekt. Dabei ist jede Folie ein Unikat, die eine unverwechselbare Optik in den Küchenbereich bringt. Den Marmoreffekt gibt es bei den Oberflächen senosan AM1800TopX hochglänzend und als AM1800TopMatt AF in matter Version – jeweils in der Farbe Marmorweiß. Senoplast setzt zudem verstärkt auf Nachhaltigkeit: Neben der bestehenden senosan ECO Produktlinie aus aufbereiteten Kunststoff-Rezyklaten sollen Bio-Kunststoffe (senosan ECO-B) das Produktprogramm erweitern.

Senosan Marmoreffekt

Einzigartige Anti-Fingerprint-Eigenschaften

Die außergewöhnliche senosan AM1800TopMatt AF Möbeloberfläche ist nicht nur besonders schmutzabweisend, sondern besitzt auch eine samtige Haptik. Die innovative Kunststofffolie wird für unterschiedliche Möbelanwendungen im Innenbereich eingesetzt. Küchenhersteller wie ewe setzen auf die hochwertige Anti-Fingerprint-Oberfläche, die nun in insgesamt 19 Trendfarben und 0,5 mm bzw. 0,3mm Stärke als Rollenware erhältlich ist. „Die Anti-Fingerprint-Folie kommt der steigenden Nachfrage nach matten Oberflächen bei Möbeln entgegen. Im Vergleich zu Wettbewerbsprodukten ist ein Anhaften von Fingerabdrücken und öl- und fetthaltigem Küchenschmutz nahezu unmöglich. Das erspart das mühsame Reinigen der Küchenmöbel und man kann sich vollkommen dem Kochen widmen,“ so Senosan Verkaufsleiter Hannes Eder.

Neue Farben für die Serie GLASS

Mit der Farbe schwarz 81122 erweitert Senosan seine GLASS-Produktlinie. senosan TopX GLASS und TopMatt GLASS sind hochwertige Oberflächen in Glasoptik mit enormer Tiefenwirkung. Das co-extrudierte Material vereint die ästhetischen Vorteile von Echtglasfronten mit den verarbeitungs- und gebrauchstechnischen Vorteilen von Kunststoffplatten und ist neben Hochglanz auch in matter Optik (Milchglas) in insgesamt neun Lagerfarben erhältlich.

Senosan TopX-GLASS-81122-black

B io-Kunststoffe für mehr Nachhaltigkeit

In Sachen Nachhaltigkeit gehen Senoplast und Senosan den nächsten Schritt, um den CO2-Fußabdruck zu reduzieren und Klimaneutralität zu erreichen. Neben den bereits erhältlichen senosan ECO Möbelfolien, die größtenteils aus aufbereiteten Kunststoff-Rezyklaten hergestellt werden, sollen Bio-Kunststoffe unter der Marke senosan ECO-B das nachhaltige Produktprogramm erweitern. Dabei gehen die Unternehmen den Weg des Massebilanz-Ansatzes, bei dem erneuerbare Rohstoffe bereits am Beginn der Produktionskette als Ersatz für fossile Rohstoffe verwendet werden. „Die dafür nötige ISCC Plus-Zertifizierung haben wir durchgeführt und das Zertifikat erhalten. Das ist ein großer Schritt zum Ziel einer klimaneutralen Produktion am Standort in Piesendorf“, sagt Günter Klepsch, Geschäftsführer der Senoplast Klepsch & Co GmbH.

Staatspreis Innovation

Für die Entwicklung einer schmutzabweisenden, seidenmatten Möbelfolie, die außergewöhnliche Anti-Fingerprint-Eigenschaften aufweist, wurde Senoplast 2021 als einer der sechs innovativsten heimischen Betriebe ausgezeichnet. 2020 erhielt das Unternehmen für diese Innovation den Salzburger Innovationspreis.

Weitere Informationen finden Sie unter www.senoplast.com

Quelle: Senoplast