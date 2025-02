Ausgezeichnete Markenqualität – Blaupunkt gewinnt zwei Plus X Awards

Blaupunkt 5IX99300: „Bestes Produkt des Jahres 2024/2025“

In der Wettbewerbskategorie Kochfelder wurde Blaupunkt für sein Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug 5IX99300 der Award „Bestes Produkt des Jahres 2024/2025“ verliehen. In diesem Rahmen erhielt das prämierte Blaupunkt Kochfeld vier Gütesiegel, welche das Produkt hinsichtlich der Gütekriterien hohe Qualität, Design, Bedienkomfort sowie Funktionalität auszeichnen. Darüber hinaus lobte die Fachjury den integrierten Dunstabzug, dessen effektive und leise Geruchsabsorption ein angenehmes Kocherlebnis schaffe. Die intuitive Steuerung und die hochwertigen Materialien überzeugten die Jury nach eigenen Angaben ebenso wie das moderne Design und die lange Lebensdauer des Kochfeldes.

Alleinstellungsmerkmal „Beste Marke des Jahres 2025“

Mit der Sonderauszeichnung „Beste Marke des Jahres“, welche einmal im Jahr vergeben wird, erhielt Blaupunkt in der Kategorie Kochfelder einen zusätzlichen Award. Mit dieser Auszeichnung würdigte die Plus X Jury Blaupunkt als eine Marke, die „konsequent Spitzen-leistungen erbringt und einen nachhaltigen Eindruck in der Branche hinterlässt“, so die Jury in ihrer Begründung.

Den Award „Beste Marke des Jahres“ können jene Marken erhalten, die mit ihren Produkten im Wettbewerbsvergleich – in einer Gattung innerhalb eines Jahres – die meisten Auszeichnungen gesammelt haben.

„Eine wichtige Auszeichnung“

Olaf Thuleweit, Geschäftsführer von HK Appliances, zeigte sich im Anschluss an die Prämierung hocherfreut und unterstrich die Bedeutung, welche die Awards für Blaupunkt haben: „Diese beiden Plus X Awards sind für Blaupunkt eine wichtige Auszeichnung. Denn für Menschen, die auf der Suche nach qualitativ hochwertigen Hausgeräten sind, stellen sie eine große Orientierungs- und Entscheidungshilfe dar. Sie machen transparent, dass Blaupunkt Produkte die hohen Qualitätsanforderungen einer geschulten Fachjury erfüllen, und verdeutlichen, wofür die Marke Blaupunkt steht: herausragende, verlässliche Qualität, ein modernes, ästhetisches Design und eine Funktionalität, die den Nutzerinnen und Nutzern im Alltag auch wirklich zugutekommt – durch praktische Eigenschaften und eine flexible, komfortable Bedienung.“

