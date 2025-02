Mietenstattkaufen: Extrapunkte für das Wertgarantie-Prämienportal

Zum Start der Zusammenarbeit zwischen den Vereinsmitgliedern vom Club.Weiss und Wertgarantie ist eine exklusive Prämienaktion angelaufen

Seit Oktober 2024 hat Wertgarantie mietenstattkaufen.info übernommen und es so zu einem Teil der Wertgarantie Group gemacht. Zum Start des neuen Jahres laufen nun die ersten Maßnahmen an, um die Vereinsmitglieder des Club.Weiss in der Vermarktung zu stärken. Nach dem Start der Stammtischtour, ein voller Erfolg bisher, ist nun die erste Aktion gestartet, die sich exklusiv an alle Mitglieder richtet.

Bis zum 30. April wird jeder abgeschlossene Mietvertrag mit Extrapunkten für den Wertgarantie-Prämienshop belohnt. Voraussetzung ist neben der bestehenden Partnerschaft auch der erfolgreiche Abschluss des Kurses „Mieten statt Kaufen“ in der Wertgarantie-Akademie.

Thilo Dröge, Geschäftsführer Vertrieb bei Wertgarantie, erläutert: „Mit der Aktion wollen wir uns erst einmal bei den Vereinsmitgliedern in Szene setzen und sie animieren, mietenstattkaufen noch stärker in den Fokus zu nehmen. Denn wir sind von dem Potential überzeugt, wir müssen es gemeinsam nur noch verstärkter heben.“

Fragen rund um diese Aktion werden unter aktion@wertgarantie.com beantwortet.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mietenstattkaufen.info

Quelle: Wertgarantie