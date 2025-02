Bühne frei für Kreislaufwirtschaft made by OBJECT CARPET: Der Rote Teppich der Berlinale ist ausgerollt

Während die Filmwelt gebannt auf Berlin blickt, sorgt eine weitere Premiere abseits der Leinwand für Aufmerksamkeit: Erstmals wurde auch der gesamte Pressekonferenzsaal im Hyatt Hotel mit einem kreislauffähigen Teppich von OBJECT CARPET ausgestattet. Neben seinem Materialaufbau aus nur zwei einfach trennbaren Schichten kommen hier insbesondere die hervorragenden akustischen Eigenschaften zum Tragen – ein entscheidender Vorteil für hochkarätige Gespräche und Interviews während des Festivals.

Die Berlinale bleibt ihrem Anspruch treu, ein nachhaltiges Festival zu sein, und setzt mit diesem Teppich ein starkes Zeichen für die Zukunft. Hergestellt aus ECONYL-Garn, das aus recycelten Materialien wie ausrangierten Fischernetzen und Industrieabfällen gewonnen wird, bietet die Teppichlösung von OBJECT CARPET eine umweltfreundliche Alternative ohne Kompromisse bei Qualität und Design. Dank der innovativen DUO-Technologie besteht der Teppich aus nur zwei Materialien, Polyamid und Polyester – ein radikaler Unterschied zu herkömmlichen Belägen, die oft aus über 30 verschiedenen Stoffen bestehen und daher nur schwer recycelt werden können. Nach seinem Einsatz kann der Teppich einfach in seine Bestandteile zerlegt und danach wieder vollständig in den Produktionskreislauf zurückgeführt werden – ohne Materialverlust oder Abfall.

Dabei überzeugt der Berlinale-Teppich nicht nur durch sein Design und umweltfreundliche Eigenschaften, sondern auch durch seine außergewöhnliche Belastbarkeit. Jahr für Jahr trotzt er der intensiven Beanspruchung durch Tausende von Festivalgästen, schwere Kameraausrüstungen und unzählige Blitzlichtgewitter – und bleibt dennoch in Form: Große Teile des Teppichs werden im kommenden Jahr neu verlegt – ein Beweis dafür, dass OBJECT CARPETS Motto „Weg von der Wegwerfgesellschaft“ nicht nur ein Versprechen, sondern bereits gelebte Realität mit Vorbildfunktion ist.

Die ESPR-Richtlinie der EU (Ecodesign for Sustainable Products Regulation) setzt neue Maßstäbe für nachhaltige Produktgestaltung in Europa und nimmt den gesamten Lebenszyklus von Produkten ins Visier. Dies umfasst die Herstellung, die verwendeten Materialien, den Gebrauch und das Recycling. Der Berlinale-Teppich von OBJECT CARPET erfüllt bereits jetzt alle Anforderungen der Richtlinie und ist ein leuchtendes Paradebeispiel dafür, dass exzellentes Design, höchste Funktionalität und Kreislaufwirtschaft Hand in Hand gehen und dabei herausragende Produkte erschaffen.

Vom 13. bis 23. Februar 2025 werden Filmstars, Fans und internationale Gäste über diesen visionären Teppich made by OBJECT CARPET schreiten – ein Bodenbelag, der nicht nur den perfekten Rahmen für das Festival bietet, sondern auch ein Symbol für Fortschritt und Verantwortung in der Designbranche ist.

Die Berlinale 2025 verspricht großes Kino – auf und abseits der Leinwand.

Weitere Informationen finden Sie unter www.object-carpet.com

Quelle: OBJECT CARPET