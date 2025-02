KITCHEN INNOVATION AWARD 2025 für Beckermann Küchen

Als internationaler Konsumentenpreis würdigt er weltweit die besten und beliebtesten Kücheninnovationen, die nicht nur durch herausragende Produktmerkmale, sondern auch durch ihre gesellschaftliche Relevanz überzeugen. Sein außergewöhnliches, zweistufiges Auswahlverfahren macht ihn besonders wertvoll: Neben einer praxisorientierten Expertenjury treffen die Konsumenten selbst die finale Entscheidung über die renommierte Auszeichnung. Der Award bestätigt einem Produkt zukunftsweisende Eigenschaften und eine sehr hohe Anwendungsorientierung. Als verlässlicher Indikator macht er Produktinnovationen, die den Küchenalltag nachweislich bereichern, sichtbar.

VIP-Frame von Beckermann

VIP-Frame – die variable Frontausklinkung für innovative Planungen mit präziser Umsetzung. Innovation, Individualität und industrielle Maßfertigung – dafür stehen wir von Beckermann Küchen. Seit Jahren begeistern wir mit der konsequenten Gestaltung von schönen und ganzheitlichen Lebens- und Wohnräumen rund um die Küche.

Mit unserer diesjährigen Innovation VIP-Frame eröffnen sich völlig neue Möglichkeiten, moderne und ästhetisch ansprechende Küchen- und Wohnraumplanungen zu gestalten. VIP-Frame ist eine Ausklinkung in der Front, die mit besonderer Flexibilität individuell angepasst werden kann und somit als Gestaltungselement viele neue Perspektiven eröffnet.

VIP-Frame Wohnküche

Verbraucher und Experten-Jury haben VIP-Frame in den Kriterien Funktionalität, Innovation, Produktnutzen, Design, Ergonomie zu einem ihrer beliebtesten Produkte aus der Welt der Küche gewählt. Als Zeichen höchster Anerkennung für eine herausragende Verbraucherorientierung verlieh die Initiative LifeCare deshalb den begehrten Konsumentenpreis an Beckermann im Rahem der Ambiente in Frankfurt.

v. l. Susanne Nick (Initiative LifeCare, Projektleitung), Dr. Uwe Lebok (Vorstand des beauftragten Marktforschungsinstituts K&A Brand Research AG), Stephan Hansch (1. Vorsitzender Initiative LifeCare)

Der VIP-Frame gehört zu den beliebtesten Neuheiten aus der Welt der Küchen.

Variabel: Dank der in Höhe, Breite und Position anpassbaren Ausklinkungen bietet VIP-Frame eine maximale Flexibilität und grenzenlose Möglichkeiten für die Realisierung unterschiedlichster Designideen in verschiedenen Lebensräumen. Egal ob in der Küche, im Wohnbereich, bei der Garderobe oder im Badezimmer, VIP-Frame bietet den idealen Rahmen, um Geräte, Nischen oder Regale gekonnt in Szene zu setzen. Die Front ragt dabei über mehrere Schränke, wobei die Funktionen im Inneren unabhängig von der äußeren Optik gewählt und individuell gestaltet werden können. Es können z.B. Einlegeböden, Innenauszüge, Tablarböden u.v.m. platziert werden– für eine eindrucksvolle Kombination aus Design und Funktionalität.

Innovativ: Mit VIP-Frame lassen sich markante Akzente setzen, die jedes Projekt einzigartig machen. Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten ermöglichen es, gestalterisch neue Wege zu gehen und Designs zu realisieren, die über das gewöhnliche hinaus gehen und eine ganz eigene Optik bieten – geradlinig, minimalistisch und reduziert auf das Wesentliche. Unsere innovative Frontausklinkung ist perfekt für eine moderne Formensprache mit klarer Linienführung, die gleichzeitig einen großen, kreativen Planungsspielraum bietet. VIP-Frame lässt sich in nahezu allen Beckermann Modellen und Materialien umsetzen – matt oder glänzend, Holz-, Stein-, Betonoptik oder moderne Farben – die Frontausklinkung passt sich mühelos verschiedenen Stilrichtungen an.

Präzise: Saubere Schnitte und makellose Kanten sorgen für Präzision auf erstklassigem Niveau, das höchsten ästhetischen Ansprüchen gerecht wird. Egal ob als L-Form oder U-Form – jede Ausklinkung wird passgenau auf die Anforderungen abgestimmt. Geräte oder Nischen lassen sich millimetergenau auf ergonomisch idealer Höhe platzieren und bieten so eine komfortable Nutzung im Alltag. Der VIP-Frame vereint somit hohe Funktionalität mit maximalem Bedienkomfort.

VIP-Frame bietet unzählige Anwendungsmöglichkeiten und passt sich jeder Planungsidee optimal an. Es ermöglicht optische Highlights zu schaffen und kreative Perfektion zu erreichen – ideal für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen eine innovative Gestaltung gefragt ist.

Beckermann-Designer-Team Phyllis Eimke und Rica Tiemerding freuen sich über den 8. Innovationspreis in Folge

Quelle: Beckermann Küchen