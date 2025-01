Eckhard Wefing bei der Horstmann Group

Die Horstmann Gruppe freut sich mit Herrn Wefing einen Branchenkenner mit über 30 Jahren Erfahrung gefunden zu haben, der die Möbeldivision strategisch unterstützt und weiterentwickelt.

„Diese Aufgabenstellung stellt eine interessante Herausforderung in einem zur Zeit schwierigen Markt dar. Es ermöglicht mir meine Erfahrung mit einem motivierten Team zu teilen und den bisherigen, erfolgreichen Weg der Unternehmen in der Zukunft auszubauen“, so Eckhard Wefing.

Weitere Informationen finden Sie unter www.horstmanngroup.de

Quelle: Beckermann Küchen