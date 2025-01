Bauwerk Parkett: Büroprojekt in Zürich setzt auf Parkettkollektion Spinpark

Gestaltet wurde die Fläche mit der neuen Kollektion Spinpark des Schweizer Herstellers Bauwerk Parkett. Verlegt als klassischer Schiffsboden überrascht die rund 40 Quadratmeter grosse Echtholzfläche mit einem ungewöhnlichen, dynamischen Auftritt. Erzielt wird dies über die diagonal zur Verlegerichtung verlaufende Maserung. Mit der Drehung der Holzmaserung um 45° zur Diele lässt Spinpark, entworfen vom Schweizer Architektur- und Designstudio atelier oï, völlig neue Fussbodenoptiken entstehen. Die Parkettkollektion ist seit Anfang 2024 erhältlich und verblüfft mit neuartigen geometrischen Spielarten. «Mit Spinpark hat man die Möglichkeit, den Boden in ein natürliches Kunstwerk zu verwandeln», sagt Patrick Reymond vom atelier oï über die Neuentwicklung.

Im neuen Büro von Dynamic Frame setzt die Parkettfläche den perfekten Rahmen für die Nutzung als Lounge. Hauptbestandteil ist ein massgefertigtes Holzmöbel, das wie ein Amphitheater Sitzplätze auf drei Etagen bietet und zugleich als Regal genutzt werden kann. Die Holzoberfläche des Amphitheaters hat dabei einen identischen Farbton wie der Spinpark-Boden und scheint dem Parkett förmlich zu entwachsen. Gegenüber der Sitztribüne steht ein mobiles Alkoven-Sitzmöbel, dessen Rückseite als Whiteboard genutzt werden kann. Weitere Sofas und Sessel laden zu intensiven oder auch entspannten Gesprächen ein. Die rechteckige Parkettfläche ist im 4:3 Verhältnis ausgeführt. Dieses Spiel mit dem klassischen Bildformat haben balbek bureau bei vielen Flächen im Büro für Dynamic Frame angewendet – eine Reminiszenz an die Arbeit der Filmproduktionsfirma.

Ukrainische Innenarchitektur

«Für unser Büro war es in Zeiten des aktuellen Krieges in der Ukraine nicht einfach, aus der Ferne an dem Projekt in Zürich zu arbeiten», weiss Slava Balbek zu berichten. «Umso mehr freuen wir uns, der Welt wieder einmal ukrainische Gestaltung zeigen können.» Das balbek bureau wurde 2018 in Kyiv gegründet und entwirft mittlerweile weltweit Interieurs für Büros, Hotels, Restaurants und Wohnungen. Der Gründer Slava Balbek betont: «Unabhängig davon, an welchem Projekt wir gerade arbeiten, haben wir immer die Menschen im Blick, die mit dem Raum interagieren werden. Wir glauben nicht an Design um des Designs willen – unser wichtigster Wert ist der Mensch.»

Quelle: BAUWWERK/Fotos: Ivan Avdieienko