Wertgarantie erwirbt CLUB.WEISS

Wertgarantie hat rückwirkend zum 1. Oktober, die CLUB.WEISS Handels GmbH in Österreich komplett übernommen. Mit der Übernahme vom CLUB.WEISS und der Plattform „Mieten statt Kaufen“ wagt sich Wertgarantie ins Mietgeschäft und wandelt somit auf neuen Pfaden. Die Zentrale in Ebensee mitsamt den bekannten AnsprechpartnerInnen bleibt den CLUB.WEISS-Händlern und dem Unternehmen weiterhin erhalten. Neue Geschäftsführer sind Wertgarantie-Vorstand Konrad Lehmann und Wertgarantie-Geschäftsführer Thilo Dröge. Anfang November stimmten alle anwesenden Mitglieder des Vereins CLUB.WEISS in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am Wolfgangsee der Übernahme zu 100 Prozent zu. Somit machten die Anwesenden den Weg für den Spezialversicherer frei. Horst Neuböck, bisheriger Geschäftsführer beim CLUB.WEISS, zeigt sich erleichtert, dass es mit seinem CLUB.WEISS weitergeht: „Mit dem nun vollzogenen Einstieg von Wertgarantie haben wir den richtigen Partner für die Zukunft gewinnen können. Das Unternehmen bekennt sich vollkommen zu unserer Tätigkeit und zum Fachhandel und wird die nötigen nächsten Schritte zur Zukunftssicherung des Geschäftsmodells zeitnah angehen. Ich selbst werde in beratender und unterstützender Tätigkeit weiterhin zur Seite stehen.“

Thilo Dröge blickt erwartungsvoll auf die neuen Herausforderungen: „Wir freuen uns, jetzt offiziell mit dem CLUB.WEISS loslegen zu können. Mit dem Einstieg in ‚Mieten statt Kaufen‘ sichern wir nicht nur die Zukunft des in Österreich erfolgreichen Mietmodells, wir wollen es darüber hinaus ausbauen und mit unseren Versicherungsleistungen verknüpfen. Zudem öffnen wir weiteren Wertgarantie-Fachhandelspartnern in Österreich die Türen zum CLUB.WEISS. Wir stärken so den Fachhandel in seiner Wettbewerbsfähigkeit und in seinem Leistungsangebot für den Kunden – und gleichzeitig unser Geschäft sowie unsere Mission ‚Reparieren statt Wegwerfen‘.“

Horst Neuböck und Thilo Dröge besiegeln die Übernahme per Handschlag, Foto: Markus Nitsche

Der Verein CLUB.WEISS mit seinen rund 130 Fachhandelspartnern und 150 Standorten ist seit Ende der 90er-Jahre in Österreich aktiv und bietet den Fachhändlern durch die Vermietung von Elektrogeräten über einen Zeitraum von 66 Monaten einen besonderen Mehrwert für alle Beteiligten. Die CLUB.WEISS Handels GmbH steuert das operative Geschäft des Vereins. Wertgarantie mit Sitz in Hannover ist seit nun mehr als 25 Jahren in Österreich aktiv und hat sich mittlerweile als Spezialversicherer für Elektrogeräte, Hörgeräte und Uhren zum Marktführer entwickelt.

Hier geht es zu Wertgarantie.

Quelle: Wertgaranie