TrendSet Winter 2025 eröffnet die Ordersaison für S/S 2025 in München

Diesmal durch die vorangehende BAU Messe ein bisschen später, zeigt die TrendSet vom 31. Januar bis 2. Februar 2025 Fachbesuchern aus Einzel-, Groß- und Onlinehandel sowie Hotellerie und Gastronomie frische Ideen, Neuheiten und die kommenden Trends für Frühjahr/Sommer 2025 und Ostern. Und auch jede Menge neue Weihnachtsware ist bei den Ausstellern mit dabei.

Es geht nicht ohne: München ist der Must-go Messeplatz in Deutschland. Beste Infrastruktur, Top-Lage und kaufkräftiges Klientel sorgen auf der TrendSet für gutes Messeklima und hohe Orders. Auch kommenden Januar zeigt die TrendSet als Order-Plattform, Trend-Plattform und Networking-Plattform erneut ihr volles und vielfältiges Potenzial. Die Großen der Branche und die Marktführer sind wieder in München, genauso wie kleinere Unternehmen, Start-ups, Newcomer und Designer. Für jeden ist etwas dabei, auf allen Seiten.

Branchengrößen, Marktführer und Newcomer auf der TrendSet Winter 2025 in München

Branchengrößen wie Ambiente Europe, Decorama, G. Wurm, HOFF Interieur, Kwoka, pad home design concept, rice oder Vosteen zeigen, was in der nächsten Saison und teilweise übernächsten Saison kommt. Neu mit dabei sind diesmal Pomax Belgium, Stoov B.V., House of products und Feuerhand. Zurückgekehrt an den Messestandort München sind IOPLA, Jodeco Glass und New Edition Home. Und aus dem hohen Norden bringen Bungalow Denmark, Öjbro, MEANDER und Looplabb jede Menge Neuheiten im angesagten Scandi Style nach München.

Präsenzveranstaltung und Online-Marktplatz: TrendSet als Business Booster

Als internationale Fachmesse für Interiors, Inspiration & Lifestyle bietet die TrendSet zweimal im Jahr alle Vorteile einer globalen und doch fokussierten Präsenzveranstaltung in bester Lage. Die Vielfalt der Fair Areas gibt dem Fachpublikum aus Deutschland und den angrenzenden europäischen Nachbarländern inklusive Skandinavien Inspiration, Überblick und Ordermöglichkeit zu allen relevanten Bereichen und neuen Produkten für die nächste und teils auch schon übernächste Saison. 15 Interiors & Lifestyle Fair Areas aus den Sparten Live & Give, Decorate & Create, Cook & Eat sowie Work & Play zeigen auf kurzen Wegen, was in der neuen Saison in den Handel kommt. Ganzjährig unterstützt und fördert die TrendSet das Messegeschäft ihrer Aussteller mit der Online Inspiration Area TRENDSET365 und bietet Fachbesuchern vielfältige Möglichkeiten für Inspiration, Messevorbereitung, Kontakt und Order. 365 Tage im Jahr präsentieren Hersteller, Designer und Handelsagenturen ihre Marken, Kollektionen und Produktneuheiten rund um die Uhr online. Auch zur TrendSet Winter 2025 sind bereits viele Neuheiten vorab online zu sehen.

NEU: TRENDSET365 CHRISTMAS mit interaktiver Messevorbereitung

Um der wichtigen Weihnachtsware bereits Anfang des Jahres mehr Raum zu geben und Ausstellern wie Besuchern mehr und frühzeitigere Info- und Ordersicherheit zu ermöglichen, initiiert die TrendSet eine neue Christmas Area. Mit ihr soll den Fachbesuchern die Fülle und Vielfalt der Weihnachtsprodukte auf der TrendSet fokussiert zugänglich gemacht werden. Und das so frühzeitig wie möglich. Deshalb startet das neue Christmas-Konzept im ersten Schritt auf der Online Inspiration Area TRENDSET365. Ab Anfang Januar 2025 wird es dort online die TRENDSET365 CHRISTMAS als kuratierte Ausstellung aller Weihnachtsprodukte der Aussteller geben. Die Fachbesucher können sich damit noch besser auf den Messebesuch vorbereiten und sich vorab von den Weihnachts-Sortimenten inspirieren lassen. Neu ist hierbei auch, dass die ausgewählten Produkte und Marken nicht nur im Merkzettel gespeichert, sondern direkt in den interaktiven Hallenplan integriert werden. So kann der Messebesuch an den Ständen optimal geplant werden.

Neue Trendwelten für Frühjahr/Sommer 2025

Als Marktplatz für Interiors & Lifestyle mit maximaler Vielfalt und Trend-Kompetenz identifiziert die TrendSet frühzeitig die neuen Trendwelten der kommenden Saison und zeigt mit den drei Hauptströmungen für Frühjahr/Sommer 2025 welche Trends kommen werden und was die Fachbesucher in den Bereichen Live & Give, Cook & Eat, Decorate & Create und Work & Play erwartet. Die neuen TrendSet Trendmotive COLLECTIVE MOOD, NATURAL INFINITY und DREAMY EMPIRE weisen den Weg zu den kommenden Design- und Produktwelten und fassen die neuen Farben, Formen sowie Muster in Interiors & Lifestyle optisch und inhaltlich zusammen. Für einen frühen Ausblick auf die Trends in der neuen Saison.

