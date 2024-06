Jahreshauptversammlung 2024 – Ganz viel frischer Wind in München

Dementsprechend herrschte eine spürbare Aufbruchstimmung in der großen GfMTrend-Familie. Zwar sind die Rahmenbedingungen für den Möbelfachhandel derzeit alles andere als einfach, doch wer sich den großen Themen wie Digitalisierung, Nachfolge und Fachkräftemangel stellt, hat Zukunft, wie die Gesellschafter vom 21. bis 23. Juni 2024 in München unter Beweis stellten.

Monika Simon, Joachim Herrmann

„Wir lernen alle voneinander und miteinander“, leitete Geschäftsführerin Monika Simon die Gesellschafterversammlung 2024 ein. Sie selbst geht mit Joachim Herrmann in der gemeinsamen Geschäftsführung generationenübergreifend mit gutem Beispiel voran. Joachim Herrmann selbst wurde beim Galaabend für 25 Jahre als Geschäftsführer von GfMTrend geehrt – und wie! Für 25 Jahre voller Loyalität, Engagement und Weitblick gab es minutenlange Standing Ovations und eine emotionale Laudatio des Ehrenbeiratsvorsitzenden Dr. Werner Hartl, der auf die vielen Highlights in der langen Amtszeit von Joachim Herrmann einging: „Seiner Führungsstärke in all den Jahren ist es zu verdanken, dass der Verband heute mit 622 Mitgliedsunternehmen so gut aufgestellt ist.“

Daran ändert auch ein Jahr mit – konjunkturbedingt – schlechteren Zahlen nichts. GfMTrend hat im abgelaufenen Geschäftsjahr gegenüber 2022 13,7 Prozent Außenumsatz verloren. Als Referenzjahr für die Budgetierung orientierte sich der Verbund jedoch an 2019, sodass dem herausfordernden Jahr 2023 frühzeitig mit einem rigiden Kostenmanagement begegnet werden konnte. Der Umsatz lag gegenüber 2019 mit 9,3 Prozent deutlich im Plus. Das gilt auch für die Rückvergütung, die zwar um 13,5 Prozent unter 2022, aber 27,1 Prozent über 2019 lag.

Der Verbund steht also auf einem soliden wirtschaftlichen Fundament. Darüber hinaus nannte Joachim Herrmann sechs strategische Leitlinien, um sich für die Zukunft zu rüsten: 1. Konzepte wie Angelo Divani und Marc Harris ausbauen und pflegen 2. Exklusivmodelle stärken 3. mehr Existenzgründer akquirieren 4. kosteneffizient agieren 5. den Familienverbund weiter leben 6. alle Generationen einbeziehen.

Zahlreiche Mitglieder bei der GfMTrend Jahreshauptversammlung

Die Leitlinie „Connecting Generations“ ist nun auch in der Delegiertenstruktur verankert. Mit deutlicher Mehrheit wurden Martin Kemper (Möbel Kemper in Garrel bei Cloppenburg), Uwe Faber (Möbel Faber in Nordhorn), Udo Schnathmann (Möbel Zentrale Beckhoff in Verl), Ralf Tenbeck (Möbel Kerkfeld in Borken), Josef Krug (Möbel Krug in Kolbermoor) sowie Maike Leitzgen (Möbel Leitzgen in Neumagen-Dhron) gewählt. Maike Leitzgen gilt als Vertreterin der in diesem Jahr gegründeten Nachwuchs-Erfa-Gruppe „GfMTrend-Y“, deren 28 Mitglieder sich mit einem sympathischen Überraschungsvideo den Gesellschaftern vorstellten.

Das wurde auch in der von Ernst Panse, Prokurist ServiCon Service & Consult, moderierten Podiumsdiskussion deutlich, in der Maike und ihr Vater Rainer Leitzgen sowie Albert und sein Vater Christian von Reichardt (Möbelhaus Paeske in Oranienburg) über die Nachfolge in ihren Möbelhäusern berichteten. Maike Leitzgen brachte es auf den Punkt: „Die junge Generation muss für die Aufgabe brennen. Das Wichtigste ist dann, Hand in Hand zu arbeiten.“ Christian von Reichardt betonte, dass Selbstständigkeit etwas sehr Erfüllendes sein kann. „Der eigene Name steht hinter der Leistung, das kann man den Kindern vermitteln, um sie für die Nachfolge zu begeistern.“

Die Delegiertenwahl im Zuge der Jahreshautpversammlung

Dass sich Jung und Alt voll und ganz auf die GfMTrend-Services verlassen können, machten die Abteilungsleiter in ihren Kurzreferaten deutlich. Michael Liß, Produktmanagement Einkauf konventionell, gab einen Überblick über neue Entwicklungen im Sortiment. Hier konnte die GfMTrend 2023 bei vielen Kernlieferanten Konditionsverbesserungen erzielen und vor allem die preisliche Basis im Sortiment mit Lieferanten wie MCA, Benformato oder Actona solide aufstellen. Torben Peters, Marketing und Einkauf, regte dazu an, die auf der Marketingplattform Pixxio bereitgestellten Social-Media-Elemente und Videos noch intensiver zu nutzen. Jörg Bleisteiner, IT-Leiter, berichtete über die Installation von E-Ladestationen in der Zentrale und Robert Stecher, Außendienst Mitte/West, über aktuelle Vertriebs- und Akquisitionsaktivitäten. Marcel Schrör, Produktmanager Küche, stellte starke Softwarepartner und deren Lösungen für das Küchensegment vor, wie den Produktfinder von deinKonfigurator sowie Hey Kitchen, eine App-Lösung, die den Montage-Prozess komplett digitalisiert. Für Verblüffung sorgte die Präsentation von Gabriele Schachtsiek, Geschäftsführerin von eOPUS, denn die Softwarelösung ermöglicht mit einer aus der Gaming-Branche stammenden Technologie völlig neue Möglichkeiten in der Küchenvisualisierung.

Ein Grußwort sprach Sabine Gantzkow, Schulleiterin der MöFa, die die Leistungen der Möbelfachschule in Köln vorstellte und sich auch bei GfMTrend als neuem Bronze-Sponsor bedankte. Viele GfMTrendler und GfMTrendlerinnen haben ihren Beruf an der Möfa gelernt, sodass die Alumni-Quote überdurchschnittlich hoch ist. Ein weiteres Grußwort sprach Matthias Berens, Geschäftsführer der Baumann Gruppe, der darauf hinwies, dass GfMTrend seit über 48 Jahren Partner ist und damit die längste Kooperation für den heute fünftgrößten Küchenhersteller in Deutschland darstellt.

Es gelingt kaum, die vielen unterschiedlichen und inspirierenden Impulse der eingeladenen Referenten zusammenzufassen. Sven Schneider, Leiter bei der Kundenbetreuung Zentralregulierung bei der Aktivbank, bereitete die Gesellschafter auf die Einführung der E-Rechnung vor. Und Jörg Behrend, der Beiratsvorsitzende von GfMTrend, berichtete über die Risiken, die mit dem digitalen Bezahlen per Kreditkarte und Smartphone verbunden sind. Fatime Cetinkaya, Inhaberin und Geschäftsführerin von Cekaso, gab einen Überblick über KI-Ansätze und zeigte anhand von Beispielen (mehrheitlich aus den USA), welche Tools am Markt bereits im Einsatz sind. In Erinnerung bleibt sicherlich die Keynote von Prof. Dr. Med. Dietrich Grönemeyer, der mit einem authentischen und emotionalen Vortrag zu mehr Wir-Gefühl animierte. „Mut bedeutet, sich auf andere einzulassen.“ Ein evolutionär bewährtes Mittel, um dieses Ziel zu erreichen: Lächeln!

Vortrag von Prof. Dr. Med. Dietrich Grönemeyer

Dazu gab es anschließend gleich sechs Anlässe. Denn die Verleihung der Ehrennadeln ist immer ein Höhepunkt der Jahreshauptversammlungen. Die Ehrennadel für zehn Jahre Mitgliedschaft bei GfMTrend ging an das Möbelhaus Grabinski in Regensburg. Gleich vier Mitglieder haben in diesem Jahr die 40 vollgemacht: Möbel Maith mit Sitz in Offenbach-Bürgel, das in 2. Generation von Roland Maith geführt wird, Möbel Bauer aus Freudenburg mit einer über 90-jährige Familiengeschichte, Möbel Hölzlwimmer mit dem Möbelhaus in Reischach und einem Küchenstudio in Altenmarkt sowie das Wohnforum Wurster aus Kornwestheim bei Stuttgart, das bereits seit 1923 besteht. Besonders positiv zu erwähnen ist bei den vier Rubin-Jubilaren: Überall ist die Nachfolge vollzogen oder eingeleitet. Und dann gab es sogar noch ein goldenes Jubiläum zu feiern. Die vor 60 Jahren gegründete Möbel-Musterhalle Engelhardt in Hofgeismar ist seit 50 Jahren Verbandsmitglied, im ersten Jahr noch im Trend-Verband, also ein Jahr vor der eigentlichen GfM-Gründung.

Die Verleihung der Ehrennadeln

In München gab es also Grund genug, generationenübergreifend zu feiern, was in München bekanntlich alles andere als schwerfällt. Im Augustiner-Keller heizte die Oktoberfest-Band „Münchner Zweitracht“ ein und mit Party-Klassikern zum Mitsingen und Mittanzen war die Stimmung so gut wie seit langem nicht mehr. Aber auch beim Gala-Abend wurde zur Musik von „Premiumstyle“ noch bis spät in die Nacht getanzt.

Gute Stimmung beim Gala-Abend bei Tanz und Musik

Nun richtet sich der Blick nach vorn. Die Vorbereitungen für die große PAL-Messe vom 15. bis 17. November 2024 in der Zeche Zollverein in Essen laufen bereits.

Die nächste Gesellschafterversammlung findet vom 27. bis. 29. Juni 2025 statt. Es wird eine besondere sein: GfMTrend feiert dann 50-jähriges Jubiläum!

Weitere Informationen finden Sie unter www.gfm-trend.de

Quelle: GfMTrend