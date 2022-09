Ausgezeichneter Start für die Kind + Jugend 2022, starkes Besuchsinteresse, Innovation Award: Gewinner 2022

Erstmals wurde neben den bisher bekannten, den Ausstellungsschwerpunkten der Messe entsprechenden Kategorien, nun auch das Thema Nachhaltigkeit abgebildet. „World of Sustainability“ gibt nachhaltigen Produkten und damit einem wichtigen Anliegen der Branche besondere Sichtbarkeit. Die Jury, bestehend aus internationalen Fachjournalisten, Sicherheits- sowie Branchenexperten, wählte aus 80 eingereichten Vorschlägen 24 nominierte Produkte aus. Neun Unternehmen konnten letztendlich einen Innovation Award in Empfang nehmen.

Alle Gewinner und Nominierungen sind in einer attraktiven Sonderschau während der Messe ausgestellt (Halle 10.2. B 50, C 59).

Insgesamt stellen in diesem Jahr zur Kind + Jugend 2022 rd. 500 Anbieter aus etwa 44 Ländern aus.

Gewinner der Innovation Awards nach Kategorien:

World of Kids Care

Mininor Potty

Trainingstöpfchen mit Rückenlehne. Das Töpfchen hat einen Deckel, der als Trittschemel verwendet werden kann.

Das Töpfchen hat ein rutschfestes, weiches Material an der Unterseite und am Deckel. Die Hartplastikteile haben eine antibakterielle Funktion, die 99,9% der üblichen Bakterien wie E. Coli abtötet. Das Tablett im Inneren kann zur einfachen Reinigung herausgenommen werden.

Als wir das Töpfchen entwarfen, wollten wir ein visuell einfaches Design mit schlanken Linien. Die herkömmliche Art, Töpfchen zu entwerfen, ließ dies nicht zu, da eine doppelte Wand erforderlich ist, um sowohl das Tablett im Inneren als auch den Boden zu stützen. Wir haben das Design “umgedreht”, so dass nur eine einzige Außenwand vorhanden ist, was dem Produkt einen viel leichteren optischen Ausdruck verleiht. Das Töpfchen passt dann gut zur Designsprache anderer Produkte von Mininor, wie der Badewanne.

Halle 11.2 | Stand D008

World of Kids Furniture

Nino – modular Möbel



nino ist eine Reihe von multifunktionalen Holzmöbeln. Unsere Möbel sind so konzipiert, dass sie ihre Rolle je nach den Bedürfnissen des Benutzers ändern können. Sie sollen die Fantasie des Kindes anregen und gleichzeitig modern und einfach aussehen.

Sie können ganz einfach eine Kommode, einen Tisch, einen Nachttisch bauen, und separat genommen, sind sie perfekt als Hocker für Kinder und Erwachsene. Die Verbindung von Modulen erfordert keine Werkzeuge, die Strukturen aus ihnen sind stabil und sicher für ein Kind. Farben haben einen starken Einfluss auf unsere Sinne. Die einfache Konstruktion von nino macht es leicht, die Beine und die Schublade auszutauschen. Wir bieten 9 Farben von Schubladen und Beinen und 2 Farben

Halle 10.1 | Stand 10.1 H058

World of Kids Safety at Home

Motorola PIP1610 HD Connect



Intelligenter Video-Babymonitor mit 5″ HD-Bildschirm. Die Babykamera kann mit der mitgelieferten Halterung an der Wand befestigt werden, um eine bessere Sicht auf das Baby zu haben. Die Kamera kann über den batteriebetriebenen Elternbildschirm oder die App ferngesteuert werden (links/rechts; oben/unten).

Live-Ansicht von der Elterneinheit oder über die Motorola Nursery App, die eine kostenlose 24-Stunden-Ereignisüberwachung bietet. Überwachung der Raumtemperatur mit Hoch- und Niedrigalarm. Infrarot-Nachtsicht und Fütterungstimer. Digitaler Zoom. Doppelte optische LED-Tonanzeige.

Zwei-Wege-Gespräch. Schlaflieder, Naturgeräusche, Geschichten und eigene Aufnahmen können auf der Babykamera abgespielt werden. Sichere und private Verbindung

Halle 11.2 | Stand G021

World of Kids Textiles

On the go



Das On the Go-Kissen ist Ihr Begleiter als werdende Mutter, vom Beginn der Schwangerschaft bis zur Geburt Ihres Babys, zum Stillen oder Entspannen.

Dank der Form und der Füllung werden Ihre Rückenschmerzen und die Muskeln im Rücken entlastet. Es stellt die natürliche Position der Wirbelsäule beim Sitzen oder Liegen wieder her.

Schützen Sie Ihr Kissen auf Reisen in der trendigen Tasche, die aus outdoor-tauglichem Material besteht.

Sie können diese Tasche in der eingebauten Reißverschlusstasche des Kissens verstauen.

Halle 11.2 | Stand F031

World of Kids Toys

BAVVIC – Creative Building Blocks



Die BAVVIC Kreativbausteine wurden von einem Architekten entworfen. Sie bestehen aus geometrischen Holzelementen, die mit Hilfe von sensorischen Silikonverbindungen zusammengeklebt werden und so für ein ergebnisoffenes Bauen konzipiert sind. BAVVIC, das neue Spielzeug, das die Eigenschaften eines STEAM-Spielzeugs (Science, Technology, Engineering, Arts and Mat) trägt und durch geometrische Formen und abstrakte Formen das Interesse an Bildung fördert. BAVVIC sind geschlechtsneutral und für alle Altersgruppen geeignet, insbesondere für Kinder mit sensorischen Störungen. Die Spielzeuge fördern die Entwicklung des räumlichen Vorstellungsvermögens, der Entscheidungsfindung, des kreativen Denkens sowie der Konzentration und der sozialen Beziehungen. Bei der Produktion wurde auf die Minimierung und Wiederverwendung von Produktionsabfällen geachtet. BAVVIC ist ein preisgekröntes Produkt: Red Dot Design Award 2022

(Deutschland), A’Design Gold Award 2022 (Italien), MUST HAVE vom Lodz Design Festival (Polen).

Halle 10.1 | Stand I056

World of Moving Kids & Travelling Kids Accessories

Stroll & Connect Bladeless Stroller Fan

Das Baby kühl zu halten ist ein Kinderspiel! Unser Ventilator ohne Lamellen lässt sich mit der mitgelieferten Universalnabe sicher am Kinderwagen befestigen, ist für kleine Finger geeignet und lässt sich leicht in verschiedene Winkel einstellen.

Der wiederaufladbare Ventilator verfügt über drei Geschwindigkeitsstufen und läuft bis zu sechs Stunden lang, so dass er auch unterwegs verwendet werden kann.

Halle 10.1 | Stand D030 E039

World of Moving Kids

The Jiffle wagon

Die Innovation ist der integrierte Wagen, das integrierte Board und der integrierte große Stauraum. Es ist ein hochwertiger, sehr gut gestalteter Kinderwagen, der für Menschen gemacht ist, die gerne mehr tun.

Mehr Sachen mitnehmen, mehr reisen, mehr Funktionalität. Es gibt kein anderes Produkt auf dem Markt, das all diese Funktionalitäten vereint.

Halle 10.2 | Stand C008

World of Travelling Kids

Turai360 SL Klimax

Optimales Sitzklima für Ihren Nachwuchs!

Unser Turai360 SL Klimax (ECE R129/03, 40-105 cm) überzeugt mit einer echten Innovation: Der Kindersitz sorgt an heißen Sommertagen für eine angenehme Belüftung – das heißt, die warme Luft wird abgeleitet – und im Winter für ein wohlig warmes Sitzgefühl. Aktiviert wird das System durch einen integrierten Sensor, der auf Druck reagiert, sobald ein Kind im Sitz sitzt; die Bedienung funktioniert über die Stromversorgung im Auto. Praktisch: Das System wird während der Fahrt automatisch geregelt. Sobald im Sitzkörper eine Temperatur unter 5° C oder über 30° C gemessen wird, erfolgt eine Belüftung oder Heizung.

Neben der Befestigung mit Isofix und Standfuß wächst der Turai360 SL Klimax mit den kleinen Passagieren mit. 360°-Drehung für leichten Zugang.

Passage H 10 | H 11 Stand P004

World of Sustainability

KIDFIX i-SIZE

Der KIDFIX i-SIZE ist der erste klimaneutrale Autositz von Britax Römer und wird ab Oktober 2022 erhältlich sein. Nachhaltigkeit spielte bei der Entwicklung des KIDFIX i-SIZE eine zentrale Rolle. Weniger Material, nachhaltige Verpackung, lokale Lieferanten und Made in Germany machen den KIDFIX i-SIZE zu einem der nachhaltigsten Produkte auf dem Markt. KIDFIX i-SIZE ist das Hauptprodukt von GREEN SENSE, der ersten nachhaltigen Kollektion von Britax Römer.

Die Stoffe der GREEN SENSE-Kollektion werden zu 100% aus recycelten PET-Plastikflaschen hergestellt. Die Einführung von KIDFIX i-SIZE und der GREEN SENSE Kollektion sind die ersten Schritte in eine nachhaltigere Zukunft und Teil der Britax Römer Nachhaltigkeitsstrategie. Das Ziel ist es, die Produkte von Britax Römer Schritt für Schritt nachhaltiger zu machen, um die nachhaltigsten und sichersten Produkte anzubieten.

Stand Halle 10.2 | Stand B010

Weitere Informationen finden Sie unter www.kindundjugend.de

Quelle: Köln Messe