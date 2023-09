Avitana: Messeneuheit Plasmafiltersystem “Aira Trio”: dreifach – vollkommen – autark

aira TRIO – ausgestattet mit Fernbedienung und Sensor: saubere, geruchsfreie Luft in der Küche dank der autarken Plasmafilter-Lüftermotor-Kombination

Auf der diesjährigen Küchen-Fachmesse ‚area30‘ zwischen 16. und 22. September präsentiert das Unternehmen auf Messestand C30 neben verschiedenen Neuentwicklungen und Prototypen das innovative, vollständig autarke Plasmafilter-Komplettsystem mit Namen „aira TRIO“.

Diese bisher einzigartige Gesamtlösung arbeitet vollkommen autark, da der ultraflache luftreinigende Filter mit einem systemintegrierten Motor – natürlich hervorragend geräuschgedämmt – in einem Gehäuse verbunden ist. Smart und klein leistet der Aira Trio dennoch bis zu 200 Kubikmeter Luftdurchsatz und macht aus gebrauchter Raumluft effizient frische und saubere – ohne Beladung mit Gerüchen, Sporen, Bakterien oder Viren.

Den Produktnamen Trio verdankt das System den drei angebotenen Varianten, die auf dem Plasmafilter-Modul „aira QUADRO slimline“ basieren. Hierbei kommen die Standardlösung mit Lufteinzug bzw. -ausstoß in der Verbauebene, zweitens der Aira Quadro-L slimline sowie drittens der Aira Quadro-LL slimline zum Einsatz. Die L-Form ermöglicht, den Luftstrom der gereinigten Abluft rechtwinklig zum Filter auszustoßen, jedoch in der Verbauebene anzusauen. Beim „Doppel-L“ schließlich ist auch der Zustrom wie der Luftausstoß um 90 Grad abgewinkelt.

Durch diese Modifikationen plus der geringen Aufbauhöhe von nur 58 mm und der Konstruktion als komplettes Luftreinigungssystem ohne weitere, erforderliche Bauteile – von Zu- bzw. Luftableitungen sowie dem erforderlichen Wechselstromanschluss abgesehen – sind die Einsatzmöglichkeiten in Innenbereichen unglaublich vielfältig und wohl nahezu unbegrenzt.

Mit mobiler Sensorzuleitung und Fernbedienung ausgestattet, verbessert Aira Trio die Luftqualität und reduziert Schadstoffe für eine optimale Raumlufthygiene in verschiedenen Möbeln: beispielsweise in Kopfteilen von Betten, in Apotheker- und Küchenschränken, in Garderobenmöbeln oder in Kleider- und Schuhschränken.

Schlafen wie in reiner Wald- oder Meeresluft: der im Kopfteil verbaute, flüsterleise aira TRIO sorgt für besten Komfort und Top-Hygiene ohne Allergene oder Gerüche



Zum Einsatz empfiehlt sich das neue System zudem in geschlossenen, engen oder stark geruchsbelasteten Räumen – wie in Apotheken oder Arztpraxen, im Büro oder in Aufzügen, in Airport-Raucherlounges oder punktuell in der Lebensmittelbranche bzw. im -einzelhandel. Und alternativ versteckt im Inneren anderer Einrichtungsteile verbaut, werden sogar Decken- bzw. Hängeleuchten oder Akustikwände zu eleganten „unsichtbaren“ Frischluftspendern und Gesundmachern…

Dank aira TRIO stets frisch riechende, gelüftete Wäsche auch im geschlossenen Kleiderschrank

Avitana, dessen bündiges Versprechen „Atme!“ – befreit und unbeschwert… lautet, gehört zu den führenden Unternehmen Europas bei der technischen Nutzung der Plasmafilter-Technologie. Mit der innovativen Kombination aus Aktivkohle und elektrisch induzierter Reduktion im Kaltplasma wird aus „schlechter“ Luft – mit störenden Beladungen wie Rauch, Bratgeruch, Viren, Bakterien oder Allergenen – beim Filteraustritt frische, unbelastete und gesunde Raumluft. Nicht nur mit Blick auf Kosten oder den CO2-Fußabdruck präferiert Avitana für seine Entwicklungen, wie auch beim neuen Aira Trio, klar das Umluftprinzip.

Alles Gute kommt von oben: Da nicht nur klein und konstruktiv vielseitig sondern auch systemunabhängig, findet das Plasmafilter-Komplettsystem sogar Platz in eleganten flachen Design-Deckenleuchten

Weitere Informationen finden Sie unter www.avitana.de

Quelle: Avitana/Ott-Design