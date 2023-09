ewe x Strasser x Bosch | drei große Brands, eine starke Idee

Gemeinsame Sache: ewe Küchen, Bosch Haushaltsgeräte und Strasser Steine bringen gemeinsam mit Fachhandelspartnern eine völlig neue Herbstkooperation. In einem kompakten Folder in schöner Aufmachung thematisieren die drei Marken, was EndkundInnen wichtig ist: Design und Nachhaltigkeit in der Küche gehen dank einer perfekten Planung vom regionalen Fachhandel und den richtigen Herstellern Hand in Hand.

Und dabei punkten alle drei Brands mit allen Keyfeatures: Design und Style kommen nicht zu kurz, während jedes Unternehmen auch nachhaltig denkt und handelt.

ewe ist nicht nur Österreichs erster klimaneutraler Küchenhersteller, sondern setzt mit vielen Maßnahmen auf ein wertvolles Morgen: Dabei sind 100 % Fertigung in Österreich, 96 % Einsatz von heimischen und europäischen Hölzern und 100 % wohngesunde Materialien nur Auszüge aus den ewe Nachhaltigkeitsbotschaften.

Mit ALPINOVA, der ersten RE-STONING Küchenarbeitsplatte der Welt, ist Strasser Steine erneut Pionier in der Branche. Sie ist sowohl in der Herstellung als auch in der Wiederverwertung bahnbrechend hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit – es ist die erste recyclebare Küchenarbeitsplatte am Markt.

Gerade in Zeiten wie diesen braucht es auch Innovatoren wie es Bosch für seine Haushaltsgeräte ist: Ressourcen schonen und Lebensmittelabfälle vermeiden stehen hier ganz oben und werden dank weniger Energieverbrauch und Frischesystemen für EndkundInnen zum täglichen Kosten- und Energiesparer.

Der Folder wird in KW 37 gemeinsam mit Fachhandelspartnern verteilt, eine regionale Social Media Werbung verstärkt die Kampagne auch noch bis Ende November.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ewe.at

Quelle: ewe