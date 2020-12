BAUFORMAT und burger als „Klimaneutrale Möbelhersteller“ zertifiziert

Mit dem Erwerb hochwertiger Klimaschutzzertifikate beteiligt sich die kitchen family auf höchster Stufe am Klimapakt für die Möbelindustrie. Ziel ist dabei, CO2-Emissionen nicht nur zu reduzieren, sondern mehr als vollständig zu kompensieren. Mit dem Engagement für eine positive CO2-Bilanz übernimmt die baumann group Verantwortung beim Klimaschutz und setzt zugleich Zeichen im Handel.

Der DGM-Klimapakt für die Möbelindustrie unterstützt die Klimaziele der Bundesregierung und der Vereinten Nationen. Im Rahmen einer professionellen Analyse wird die Menge an Treibhausgasen ermittelt, die ein teilnehmendes Unternehmen bei der Möbelproduktion und den damit verbundenen Prozessen ausstößt. Anschließend können betriebliche Abläufe zu Gunsten einer besseren CO2-Bilanz optimiert und ein ausgleichender Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden.

Hierzu Matthias Berens, Geschäftsführer der baumann group: „Umweltbewusst zu handeln bedeutet zunächst einmal, sich über den Status Quo und den eigenen Anteil daran bewusst zu werden. Nicht umsonst heißt es ja, Erkenntnis sei der erste Schritt zur Besserung. Weil wir die Klimaschutzberatung für die Zertifizierung in Anspruch genommen haben, wissen wir jetzt, wieviel CO2 wir produzieren und wie wir den Ausstoß von Treibhausgasen bei BAUFORMAT und burger verringern können. Mehr noch: Wir bekommen Gelegenheit, einen ausgleichenden Beitrag zur globalen CO2-Bilanz zu leisten und damit nachhaltig etwas Gutes zu tun. Das wiederum entspricht unserem Selbstverständnis als zukunftsorientiertes Unternehmen, das soziale Verantwortung übernimmt.“

Mit ihrer Teilnahme am DGM-Klimapakt unterstützen BAUFORMAT und burger Projekte in Afrika und Südamerika. Konkret heißt das: Die baumann group beteiligt sich an der Waldaufforstung in Uruguay, investiert in die Wasserkraft in Uganda und fördert lokale Bergwaldprojekte zum Erhalt der Artenvielfalt, die im Ökosystem zugleich stabilisierend wirken. Da die positive Bilanz dabei größer ist als die Menge der bei der Küchenproduktion ausgestoßenen Treibhausgase, gelingt es der kitchen family nicht nur, ihren CO2-Fußabdruck („Carbon Footprint“) so gering wie möglich zu halten, sondern sogar mehr als vollständig zu kompensieren. Ein schöner Nebeneffekt ist dabei die Stärkung der Infrastruktur vor Ort in den unterstützten Ländern.

Mit diesem Engagement der baumann group haben Partner aus dem Küchenfachhandel ein weiteres Ass im Ärmel. Die Auszeichnung „Klimaneutraler Möbelhersteller“ sendet ein klares Signal an die Kundschaft: Wer sich für eine Küche von BAUFORMAT oder burger entscheidet, leistet damit auch selbst einen Beitrag zum Klimaschutz.

Weitere Informationen finden Sie unter www.bauformat.de

Quelle: baumann