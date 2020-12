Light + Building – Stil als Therapie

Unermüdlich arbeiten Kreative rund um den Globus an Innovationen, Saison für Saison. Beeinflusst werden sie bei ihrem Schaffen von

Soziologie, Wissenschaft, Politik oder Kunst. Manchmal sind deshalb Parallelen bei unterschiedlichen Produkten zu erkennen, in Farbe, Form, Material, Textur oder Anwendung. Wenn sich diese Gemeinsamkeiten erkennbar mehren, ruft das die Trendforscher auf den Plan. Sie arbeiten Muster heraus, beleuchten Ursprünge, wagen Prognosen. Mit dem Ergebnis ebnen sie Marktforschern, Industrie, Handel und

Raumgestaltung den Weg. Denn plötzlich werden Entwicklungen sicht- und navigierbar.

Kreativer Prozess – so hat das stilbüro bora.herke.palmisano. zum Light + Building Wohntrend „Inventive Collages“ gefunden. Quelle: stilbüro bora.herke.palmisano.

Für den bestmöglichen Überblick legt die Light + Building alle zwei Jahre das Trendforum auf.

2020/2021 setzt es sich aus drei Wohnwelten zusammen: Organic Sculptures

Studied Masterpieces

Inventive Collages

Relevant sind sie für jeweils eine andere Nutzergruppe und doch ist jede für sich ein Trend, parallel. Die komplexen Zusammenhänge und

Hintergründe hat das stilbüro bora.herke.palmisano. herausgearbeitet. Das Ziel: jeden Trend so simpel wie möglich darzustellen. So werden

BetrachterInnen intuitiv an die Hand genommen. Detail-Begeisterung und eigene Trendfunde sind damit vorprogrammiert.

