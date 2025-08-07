Bauwerk Parkett: Oberflächenbehandlung B-Protect® schützt die natürliche Schönheit des Holzes

Beim neuen Bettenhaus für das Kinderspital Graubünden in Graubünden setzten Staufer & Hasler Architekten aus Frauenfeld auf die langlebige und strapazierfähige Oberflächenbeschichtung B-Protect® von Bauwerk Parkett

Als «unsichtbarer Schutzschild» macht es Parkett äusserst strapazierfähig und pflegeleicht, sowohl für privaten Wohnbau als auch für hochfrequentierte Objektbereiche. Zahlreiche Referenzprojekte der letzten Jahre belegen dies eindrucksvoll.

Beim Neubau des Bettenhauses für das Kinderspital Graubünden in Chur entschieden sich die Architekten von Staufer & Hasler bewusst für hochwertiges Parkett von Bauwerk Parkett. Für die kinder- und familienfreundlichen Patientenzimmer fiel die Wahl auf die Landhausdiele Cleverpark 1250 mit B-Protect®-Oberfläche. Die warme, natürliche Holzoptik der Eichendielen schafft eine behagliche Atmosphäre und harmoniert perfekt mit den verbauten Holzelementen und -möbeln.

Voller Schutz und unbedenklich für die Wohngesundheit