Der Visio Plus Kochfeldabzug – Innovative Küchentechnik

Besonders praktisch: Eine zusätzliche Schublade direkt unter dem Kochfeld bleibt nutzbar. Der matte Siebdruck sorgt für Kratzschutz. Die weiße Bedienung verbessert die Sichtbarkeit der Anzeige, und die geschlossene Absaugöffnung reduziert unangenehme Gerüche. Eine elektrisch öffnende und schließende Klappe aus schwarz eloxiertem Aluminium rundet das durchdachte Konzept ab. Mit einer geringen Einbauhöhe von nur 50 mm und optionalen Filterlösungen – vom innovativen Dual Fett-Kohlefilter bis zum regenerierbaren Keramikfilter-Set – vereint dieser Kochfeldabzug Design und Funktionalität auf höchstem Niveau.
- Senkrechter Abzug: Ideale Lösung für beengte Einbausituationen
- Zentrales Touchdisplay Slim Touch: Einfache Steuerung mit 10 Leistungsstufen für jede Kochzone.
- Ankochautomatik: Schnelles Erhitzen, ideal für effizientes Kochen.
- Automatische Topferkennung: Erkennt Töpfe automatisch, sodass Energie nur dort eingesetzt wird, wo ein Topf steht.
- Powerstufe für jede Kochzone: Ermöglicht maximale Leistung für schnelles Erhitzen.
- Beidseitige Brückenfunktion: Ermöglicht die Kombination zweier Kochzonen zu einer großen Kochfläche.
- Timer: Präzise Zeitsteuerung für jede Kochzone.
- Verriegelung und Kindersicherung: Zusätzliche Sicherheit vor ungewolltem Einschalten.
- Warmhaltefunktion: Hält Speisen auf optimaler Temperatur, ohne weiteres Erhitzen.
- Grillfunktion: Flexibles Kochen, ideal für Grillliebhaber.
- Pause/Recall Funktion: Unterbricht und speichert die Einstellungen, die bei Bedarf mit einem Knopfdruck wiederaufgenommen werden können.
Leistungsstarke Kochzonen für maximale Flexibilität
Mit seinen vier großzügigen Kochzonen ist der Visio Plus 900 Okta auch bei großen Kochvorhaben bestens ausgestattet. Jede der vier Kochzonen bietet eine Leistung von 2.100/3.000 W und ist ideal für schnelles und präzises Kochen geeignet. Dank der beidseitigen Brückenfunktion können zwei Kochzonen zu einer großen Fläche mit einer Leistung von 3.700 W kombiniert werden – perfekt für große Pfannen oder Bräter.
Filtertechnik
Ein weiteres Highlight des Innova Slim 900 Okta ist der optionale Dual Fett- und Kohlefilter, der Fettpartikel und Gerüche besonders effektiv herausfiltert. Die integrierte Filtertechnologie hält die Küchenluft sauber und frisch – ideal für offene Wohnküchen, in denen saubere Luft besonders wichtig ist.
Technische Details
- Betriebsart: Abluft/Umluft
- Leistung max.: 665 m³/h
- Motor: 165W
- Betriebsgeräusch: 42 – 66 (71) dBA
- Fettfilter: Aluminium
- Luftausgang: Optimairo 150
- Steuerung: 9 Stufen + 1 Intensiv
Anschlusswerte:
- Spannung: 2NAC 400V
- Gesamtleistung (Kochfeld + Lüfter): 7,4 kW
