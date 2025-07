Eleganz und Funktionalität: Franke präsentiert neue 2gether Kochfeldabzüge

Franke Maris 2gether Minimal Black

Charakteristisch bei den neuen Modellen Mythos 2gether Icon Steel und Maris 2gether Steel ist das markante Abdeckgitter aus Stahl. Maris 2gether Minimal Black und Smart 2gether Black Lines kommen dagegen homogen ganz in Schwarz daher. Der Zugang zu den Filtern wird noch einfacher und auch der Aktivkohlefilter lässt sich jetzt in der Spülmaschine reinigen und wiederverwenden. Hochfunktional sind zudem die Induktionskochfelder, in die die Dunstabzüge integriert sind.

Kochen ist die wohl älteste Kunst der Menschheit. Und um sich in der Küche mit Freude zu entfalten, braucht es effiziente Lösungen. Etwa Kochfeldabzüge, die zuverlässig Gerüche, Dampf und Rauch beseitigen. Sie werten den Raum auf und integrieren sich nahtlos ins Küchendesign – so sind sie zum unverzichtbaren Element vieler Wohnküchen geworden. Leistungsstarke Abzüge sorgen für frische Luft, die Induktionskochfelder brillieren mit vielen praktischen Funktionen: einer präzisen Temperaturregelung, schnellem Aufheizen und einer hohen Energieeffizienz. Mit Stolz stellt Franke daher seine jüngsten Entwicklungen im Bereich der Kochfeldabzüge vor: vier attraktive 2gether Modelle der Produktlinien Mythos, Maris und Smart. Sie vereinen modernste Technologie mit starker Leistung und elegantem Design. Trotz minimaler Geräuschentwicklung entfernen sie mühelos den Kochdunst, während die Induktionskochfelder das Kochen erleichtern. Optisch findet sich bei Franke für jeden Geschmack das passende Produkt.

Harmonie von Form und Funktion

Der hohe technologische Anspruch von Franke zeigt sich in der wertigen Ausstattung und dem äußerst kompakten Motor: Dieser ermöglicht Freiraum im Schrank darunter – es lässt sich eine zusätzliche Schublade zur Aufbewahrung von Kochutensilien oder Reinigungsmitteln nutzen und zwar in direkter Nähe zum Kochgeschehen. Die Pflege der 2gether Modelle ist so einfach wie nie zuvor dank leicht abzuwischender Oberflächen, einem spülmaschinengeeigneten Fettfilter, wasserfester Technik sowie einem hitze- sowie kratzbeständigen Gitter. Ein integrierter Auffangbehälter fasst bis zu 200 ml verschüttete oder übergekochte Flüssigkeit.

Bei den neuen 2gether Modellen ist der Zugang zu den Filtern zudem noch einfacher möglich, sie lassen sich durch ein Öffnen des Gitters von oben entnehmen, eine digitale Anzeige erinnert an den Wechsel bzw. die Reinigung. Die Aktivkohlefilter sind darüber hinaus mehrfach wiederverwendbar: Sie werden in der Spülmaschine gereinigt und im Backofen getrocknet. Komfort garantiert nicht zuletzt das Induktionskochfeld mit neun Heizstufen, Booster-Funktion, Flexi-Kochzonen sowie einer präzisen Steuerung, die kleine wie große Kochvorhaben optimal unterstützt. Eine Automatik-Funktion koordiniert das Zusammenspiel zwischen Kochfeld und Abzug, die Leistung passt sich optimal an in Abhängigkeit zur Temperatur des Kochfelds. Dank der Nachlaufzeit wird der Restdunst zuverlässig entfernt, das Gerät schaltet später automatisch ab.

Vier Modelle für individuelle Ansprüche

Um jedem ästhetischen Anspruch gerecht zu werden, bietet Franke ab sofort vier verschiedene 2gether Kochfeldabzüge zur Auswahl an. Die Mythos 2gether Icon Steel zeichnet sich aus durch Eleganz und eine besonders hochwertige Ausstattung. Einen hohen Standard setzen auch die Modelle Maris 2gether Minimal Black und Maris 2gether Steel, sie stehen für Langlebigkeit und Design. Die Smart 2gether Black Lines schließlich kombiniert kompakte Schönheit und starke Leistung. Alle Modelle sind für Ab- und Umluft geeignet.

Mythos 2gether Icon Steel: Effizienz und Stil

Die Mythos 2gether Icon Steel steht für pure Eleganz gepaart mit höchster Effizienz. Ästhetische weiße Touch-Regler und Bedienelemente verleihen ihr Charakter, zusätzlich verstärkt von der Geometrie des vertikal angeordneten Edelstahl-Gitters. Das markante, stilvolle Design wird kombiniert mit einer starken Dunstabzugsleistung in neun Stufen und einem Booster mit 600 m³/h. Nahezu geräuschlos bei nur 67 dB sorgt das Modell mit der Energieeffizienzklasse A+ für saubere Luft in der Küche. Von den vier Induktionskochzonen lassen sich zwei flexibel nutzen, auch hier gibt es eine Booster-Funktion. Ausgelegt ist die Mythos 2gether Icon Steel für Ab- und Umluft sowie den 80/90 Unterschrank.

Die neue Mythos 2gether Icon Steel bringt Eleganz in die Küche

Maris 2gether: Minimalistische Schönheit und hohe Lebensdauer

Die Maris 2gether Modelle sind ausgelegt auf Langlebigkeit: Über Jahre hinweg verbinden sie Ästhetik mit Energieeffizienz. Der leistungsstarke Abzug entfernt mühelos den Dunst rund um köchelnde Töpfe und brutzelnde Pfannen noch bevor sich Gerüche in der Wohnung ausbreiten können. Mit ihrem minimalistischen Design passen sie hervorragend in jede Küche.

Das neue Modell Maris 2gether Steel verbindet schlankes Design mit robuster Leistung. Der starke 630 m3/h Dunstabzug der Klasse A+ besitzt ein vertikales Edelstahlgitter und eine rote Touch Control Anzeige, über die sich die einzelnen Kochzonen intuitiv steuern lassen. Das neue A+ Modell Maris 2gether Minimal Black ist der Inbegriff trendiger, minimalistischer Schönheit: Mit seinen 600 m³/h bei Boost-Geschwindigkeit, dem schwarzen Rost und den kaum sichtbaren Kochbereichen gelingt ihm die Balance zwischen reduziertem Design und dauerhafter Leistung.

Die neue Maris 2gether Minimal Black von Franke besticht durch minimalistische Schönheit

Smart 2gether Black Lines: Maximaler Platz, hohe Funktionalität

Klein, aber oho: Mit einer Breite von nur 70 cm passt die neue Smart 2gether Black Lines in einen Standard-Unterschrank von 60 cm und schafft so mehr Platz auf der Arbeitsfläche. Sie ist mit zwei Kochfeldern ausgestattet, die Kochzonen mit ihren Funktionen werden optisch dezent hervorgehoben. Die Smart 2gether Black Lines besitzt zwei große Flexizonen zum Kochen – eine auf der linken und eine auf der rechten Seite. Die Leistung liegt bei 630 m³/h und sie trägt die Energieeffizienzklasse A+. Das Modell ganz in Schwarz verleiht auch kleineren Küchen einen Hauch von Schick.

Die neue Smart 2gether Black Lines ist eine überaus kompakte, effiziente und leistungsstarke Lösung

„Franke hat sich zum Ziel gesetzt übergreifende Küchenlösungen anzubieten, die sich auszeichnen durch Design und Leistung, die Entwicklungen sollen zudem Harmonie und Wohlbefinden in der Küche garantieren. Unser erweitertes Angebot an 2gether Kochfeldabzügen belegt das stetige Engagement, Innovationen voranzutreiben, ohne Kompromisse beim Design“, kommentiert Silvia Gamberoni, Head of Global Category Management Hoods bei Franke Home Solutions. „Unsere Produkte sind entwickelt, um die sich wandelnden Lebenswünsche unserer Kunden zu erfüllen. Zugleich hält Franke sein Versprechen, Ästhetik, Qualität und Funktionalität zu vereinen.“

Quelle: Franke