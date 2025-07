DOMOTEX 2026 nimmt Fahrt auf – Hohe Ausstellerbeteiligung, auch für neue Produktbereiche

Ein halbes Jahr vor Veranstaltungsbeginn zeigt sich die DOMOTEX 2026 mit einem starken Zwischenstand: Zahlreiche namhafte Unternehmen aus der internationalen Bodenbelags- und Innenausbaubranche haben ihre Teilnahme bestätigt. Mit ihrem erweiterten Konzept positioniert sich die DOMOTEX als Plattform für ganzheitliche Raumgestaltung – von Bodenbelägen über Wand- und Deckensysteme bis hin zu Akustiklösungen, Farben, Tapeten, Fliesen und Sicht- und Sonnenschutz.

Im Flooring Bereich haben bereits internationale Größen wie Egger, ter Hürne, Swiss Krono, Amorim, Flo.it, Kronospan, Li & Co., Baltic Wood, Forestry Timber, FN Neuhofer, Unilin, Küberit, Välinge, Selit, Classen, Weitzer Parkett, HMTX, Lamett, Project Floors, Gerflor, Barth & Co., Das Teppichwerk, und Republic Floor ihre Teilnahme bestätigt. Chemische Baustoffe und Klebstoffe werden durch Unternehmen wie Saint-Gobain, Bostik und Lanxess abgebildet.

Der Hallenplan der DOMOTEX 2026

Auch neue Themenbereiche wie Farben, Lacke, Tapeten und Innenliegender Sonnenschutz stoßen auf starke Resonanz: Mit Keimfarben, Erfurt & Sohn, Meffert Farbwerke, PPG Coatings, Jonas Farben, LECO Werke, Gardinia und Peter Hüssen sind hier bereits zentrale Akteure mit an Bord.

Dass das erweiterte Konzept auf Interesse in der Branche stößt, zeigt auch das Feedback der Aussteller. Markus Oberbauer, Geschäftsführer der Kronoflooring GmbH (Kronospan), erklärt: „Wir freuen uns, 2026 wieder Teil der DOMOTEX in Hannover zu sein. Als Hersteller von Laminat- und Designböden steht Kronospan für Qualität, Innovation und nachhaltige Lösungen im Bereich Bodenbelag. Die DOMOTEX ist für uns eine zentrale Plattform, um unsere Produkte international zu präsentieren und mit Entscheidern aus Handel, Handwerk und Architektur in den Austausch zu gehen. Das neue Konzept mit Fokus auf Interior Finishing schafft zusätzliche Synergien und macht die Messe für uns noch relevanter.“

Auch Céline Quervel, Geschäftsführerin der CLASSEN-Gruppe freut sich schon auf die kommende DOMOTEX „Wir blicken gespannt auf die Teilnahme der DOMOTEX 2026 und werden diese gezielt nutzen um unsere internationalen Kunden von unseren Neuheiten und Innovationen zu begeistern.“

Hotspot für Architektur

Mit dem neuen Architects Space und dem Trendthema Akustik richtet sich die Leitmesse nun noch gezielter an Architekten und Planer. In Kooperation mit Heinze schafft die DOMOTEX 2026 ein kuratiertes Messeformat, das gezielt Architekten und Planer anspricht. Auf rund 600 m² erwartet die Besucher ein vielfältiges Programm: In den geführten „Architects Runs“ erhalten Fachbesucher drei Mal täglich exklusive Einblicke in besonders architekturrelevante Ausstellerangebote auf dem gesamten Messegelände. Ergänzend dazu bringen strukturierte B2B Speed-Datings die Aussteller des Architects Space mit hochqualifizierten Planern und Entscheidern aus der Branche direkt ins Gespräch. Einen inspirierenden Impuls liefert zudem die Hochschule Hannover mit der Präsentation innovativer Akustik-Prototypen, die neue Perspektiven für Raumgestaltung und funktionale Innenarchitektur eröffnen. Der Architects Space bietet damit eine hochwertige Bühne für Materialien, Produkte und Konzepte, die Räume ganzheitlich erfahrbar machen.

Akustik als wachsendes Thema im Innenausbau

Ein inhaltlicher Schwerpunkt des Architects Space liegt auf dem Thema Raumakustik. In Zeiten wachsender Anforderungen an Energieeffizienz und Multifunktionalität gewinnt die akustische Gestaltung von Innenräumen zunehmend an Bedeutung. Die DOMOTEX greift diesen Trend auf und präsentiert Produkte und Systeme, die funktionale und gestalterische Anforderungen miteinander verbinden.

Mit ihrem erweiterten Themenspektrum, neuen Sonderflächen und einem breiten Teilnehmerfeld verspricht die DOMOTEX 2026 erneut ein internationales Branchenevent mit hoher Relevanz für alle Akteure entlang der Wertschöpfungskette im Bereich Innenausbau.

Die nächste Ausgabe der internationalen Leitmesse für Bodenbeläge und Interior Finishing findet vom 19. bis 22. Januar 2026 auf dem Messegelände in Hannover statt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.domotex.de

Quelle: Deutsche Messe