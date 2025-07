Hochwertig, langlebig, nachhaltig – Möbel mit Mehrwert

Die österreichische Möbelindustrie gehört zu den Vorreitern in Sachen Nachhaltigkeit und verbindet innovative Nachhaltigkeitskonzepte mit hohen Qualitätsstandards, langlebigem Design und sorgsamer Verarbeitung. Hinzu kommen exklusive Dienstleistungen sowie die Möglichkeit, Kundenwünsche flexibel und schnell in der Fertigung umzusetzen. Denn energieeffiziente Produktionen, regionale Wirtschafts-kreisläufe und heimische Produktions-standorte, aber auch erstklassiger Service sind Attribute, die bei der Kaufentscheidung an Relevanz gewinnen.

Langlebig dank hochwertiger Materialien

Hochwertige, langlebige Produkte gewinnen aktuell an Bedeutung und gehören zu den Stärken der heimischen Möbelindustrie. Entscheidend ist insbesondere die sorgfältige Auswahl qualitativer Materialien. Die Hersteller achten dabei auf geprüfte und zertifizierte Rohstoffe, die hohe Standards in puncto Herkunft und Verarbeitung, aber auch Umweltfreundlichkeit und Sozialverträglichkeit erfüllen. Gleichzeitig werden die Materialien hohen ästhetischen Ansprüchen gerecht und schaffen ein angenehmes Wohnumfeld. Ressourcenschonend und mit hoher Materialkompetenz verarbeitet entstehen daraus Möbel, die für die Umwelt und die Menschen einen Mehrwert bieten. So spielt etwa der Naturwerkstoff Holz in der österreichischen Möbelindustrie eine große Rolle. Aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammend werden die Hölzer schonend und natürlich behandelt und sowohl handwerklich als auch mit modernster Technologie zu hochwertigen Möbeln verarbeitet, die ebenso langlebig wie zeitlos schön sind.

Konsequente Nachhaltigkeitsstrategien

Neben der Langlebigkeit der Produkte setzen zudem immer mehr Unternehmen aus Österreich verstärkt auf Reparierbarkeit und Recyclingfähigkeit. So erleichtert zum Beispiel ein modularer Aufbau der Produkte den Austausch von Einzelteilen. Dank der Wiederverwertung bestimmter

Handwerkskunst aus Österreich Bild: TEAM 7

Komponenten wird nicht nur die Lebensdauer der Möbel verlängert, sondern auch Abfälle werden reduziert. Um die Zerlegbarkeit der Produkte zu optimieren, entwickeln viele Betriebe inzwischen eigene innovative Prozesse. Ob Polster, Büromöbel oder maßgefertigte Designprodukte aus edlem Massivholz – zahlreiche Bestandteile lassen sich bereits heute zerlegen und sortenrein trennen. Parallel dazu verlängern die hochwertige Verarbeitung und das zeitlose Design ebenfalls die Lebenszyklus des Produktes und schonen somit messbar die Umwelt. Hinzu kommen klimaschonende Produktionsverfahren wie zum Beispiel der Einsatz von wasserbasierten Klebstoffen und der Verzicht auf Kunststoffe. Diese Innovationskraft gepaart mit konsequenten Nachhaltigkeitsstrategien zeichnen Betriebe aus Österreich aus.

Gütezeichen und die EU-Ökodesign-Verordnung

Unabhängige Gütezeichen und Zertifizierungen geben Verbrauchern eine Orientierungshilfe und machen Qualität transparent. So verweist etwa das „Austria Gütezeichen Möbel“ auf die exzellente Qualität und den hohen Anspruch der Betriebe. Das Siegel garantiert die Einhaltung hoher Umwelt-, Qualitäts- und Emissionsstandards. Es zeichnet Produkte in der Möbelindustrie mit über 50 % Wertschöpfung in Österreich aus und steht für Langlebigkeit, regionale Wertschöpfung, hochwertige Verarbeitung ebenso wie für ökologische Verantwortung und eine nachvollziehbare Herkunft.

Eine erhöhte Sicherheit für die Güte von Produkten gewährleistet zudem die neue EU-Ökodesign-Verordnung, die nachhaltige Produktgestaltung und Transparenz in der gesamten Lieferkette fordert. Die Österreichische Möbelindustrie arbeitet dafür eng mit dem europäischen Möbelverband EFIC zusammen. Die aktualisierte Ökodesign-Verordnung stellt sicher, dass Produkte langlebiger sind, energie- und ressourceneffizienter genutzt, leichter repariert und recycelt werden können sowie mehr recycelte Materialien enthalten. Des Weiteren soll sie die Wettbewerbs-bedingungen für nachhaltige Produkte verbessern und die globale Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen stärken.

Natürliche Ressourcen als Selbstverständlichkeit

Bei zahlreichen österreichischen Herstellerbetrieben gehört deshalb ein umweltverträglicher Umgang mit Werkstoffen, das Denken in Materialkreisläufen und neue Energieformen zum Selbstverständnis. Themen wie Wohngesundheit und ein angenehmes Wohlbefinden in den eigenen vier Wänden vereinen sich formschön mit recycelbaren Materialien und organischen Formen. Denn exzellent verarbeitete sowie nachhaltig produzierte Möbel und Stoffe finden immer mehr Liebhaber. Die Hersteller aus Österreich haben es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, mit schadstoffarmen Möbeln und umweltfreundlicher Produktion ihre Verantwortung wahrzunehmen und die Umwelt für zukünftige Generationen zu erhalten.

Quelle: Österr. Möbelindustrie