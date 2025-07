10 Jahre Global Kitchen Design Award – Start der Bewerbungsphase

Platz 1 des GKDA 2024: Alte Meierei Hamburg. Die Küchenplanung überzeugte mit durchdachten Sichtachsen, dekorativen Nischen und einer harmonischen Einbettung in die historische Backsteinarchitektur. Foto: Jan Kongste Architekturfotografie

Bewerbungsphase gestartet

Gesucht werden einzigartige Küchenplanungen, die durch architektonisches Gespür, funktionale Raffinesse und gestalterische Tiefe überzeugen. Im Fokus stehen Entwürfe, die den vorhandenen Grundriss differenziert interpretieren und die Verbindung von Küche und Architektur sichtbar machen. Ob durch eine besondere Raumgeometrie, auf kleinem Raum oder eine prägnante Material- und Farbwahl – gefragt sind Konzepte, die neue Perspektiven eröffnen und den Gestaltungsanspruch der Architekturküche von LEICHT zum Ausdruck bringen.

„Die Idee hinter dem Award ist es, die internationale Küchenwelt zu vernetzen sowie Inspiration für kreative Einrichtungsideen von und mit LEICHT zugänglich zu machen“, so Stefan Waldenmaier, Vorstandsvorsitzender der LEICHT Küchen AG. „In den eingereichten Projekten spiegelt sich die enorme planerische Vielfalt unserer Partnerinnen und Partner wider – sie sind für uns Impulsgeber, Trendsetter und Markenbotschafter zugleich.“

Preisverleihung in der LEICHT | WELT

Die Gewinnerprojekte werden am 18. Oktober 2025 im Rahmen der LEICHT-Hausmesse in der LEICHT | WELT in Waldstetten prämiert. Zahlreiche Projekte der Vorjahre sind unter www.global-kitchen-design.com einsehbar. Sie dokumentieren die Vielfalt moderner Küchenarchitektur und dienen als wertvolle Inspirationsquelle für die internationale Planungspraxis.

Weitere Informationen finden Sie unter www.leicht.com

Quelle: LEICHT