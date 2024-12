Global Kitchen Design Award 2024: Gewinner stehen fest

Die Vielfalt und Qualität der eingereichten Entwürfe für Küchen- und Wohnraumplanungen verdeutlichen die umfassenden Gestaltungsmöglichkeiten, die das LEICHT-Portfolio auch über den Küchenbereich hinaus bietet. Der Global Kitchen Design Award fand am 26. Oktober 2024 seinen Höhepunkt mit der Preisverleihung in der LEICHT I WELT am Unternehmenssitz in Waldstetten. Eine Besonderheit in diesem Jahr: Erstmals haben Gäste der Veranstaltung live und vor Ort die Projekte bewertet.

Einzigartig in der Küchenbranche, bietet der Global Kitchen Design Award als Ideenwettbewerb den LEICHT-Partnerinnen und -Partnern, Architektinnen und Architekten sowie Interior-Designerinnen und -Designern die Chance, ihre Küchenkonzepte einem internationalen Publikum vorzustellen. Der Award eröffnet eine Bühne für das kreative Potenzial des globalen LEICHT-Netzwerks mit über 1.000 Kontakten. Ziel ist es, sowohl Handelspartnerinnen und -partnern als auch Endkundinnen und -kunden neue Impulse für kreative Planungs- und Einrichtungsideen zu geben. Die digitale Plattform www.global-kitchen-design.com fungiert dabei nicht nur als Sammelort aller Einreichungen, sondern auch als stetig wachsendes Ideenarchiv inspirierender Küchenkonzepte weltweit – ein digitaler Hub für die Küchenbranche und eine Quelle der Inspiration für Individualistinnen und Individualisten.

Platz 1 für das Küchen Atelier Schaffhausen für eine durchdachte Verbindung von Küche und historischer Architektur

Über den ersten Platz freut sich in diesem Jahr das Küchen Atelier Schaffhausen. Foto: Jan Kongste, Kongste Architekturfotografie/ LEICHT

In einem Privathaus in Siebenbäumen, Schleswig-Holstein, plante das Küchen Atelier Schaffhausen eine offene Küche, die sich harmonisch in die historische Backsteinarchitektur einer ehemaligen Meierei einfügt. Die Planung, die den ersten Platz beim Global Kitchen Design Award 2024 erhielt, stellt die Küche als Mittelpunkt des Wohnraums dar und schafft damit einen zentralen Bereich, in dem Kochen, Essen und Wohnen zusammenfinden.

Große Fensterfronten lassen viel Tageslicht in den Raum und geben den Blick auf die umliegende Natur frei. Die natürliche Materialwahl aus Holz, Stein und Beton verleiht dem Wohnbereich eine warme Ausstrahlung, die durch die freigelegten Backsteinwände und offene Nischen betont wird. Die Gestaltung orientiert sich an den ursprünglichen Elementen des Gebäudes und setzt auf einen funktionalen, dennoch wohnlichen Charakter, der eine einladende Atmosphäre schafft. Im Zentrum des Küchenbereichs steht eine dunkle Kochinsel mit der Oberfläche CLASSIC-FS in schieferschwarz. Sie vereint wesentliche Funktionen wie Spüle und Kochfeld und ist mit großzügigem Stauraum ausgestattet. Ein Echtholztresen ergänzt die Insel und bietet eine fließende Übergangszone zwischen der Küche und dem angrenzenden Ess- und Wohnbereich. An einer gegenüberliegenden Backsteinwand befinden sich Schrankeinheiten in alpingrau und schieferschwarz, die ebenfalls Technik und zusätzlichen Stauraum integrieren und gleichzeitig die offene Raumgestaltung unterstreichen.

Platz 2 geht an die Küchenwerkstatt Kemptner für eine zeitlos elegante Küchenplanung

Platz 2: Küchenwerkstatt Kemptner. Foto: Florian Voss Agentur Kunstbuilt / LEICHT

In einem Einfamilienhaus in Schnaittenbach, Oberpfalz, realisierte die Küchenwerkstatt Kemptner eine Neuordnung des Grundrisses, die die Küche in den Mittelpunkt des Familienlebens rückt und mit dem zweiten Platz des Global Kitchen Design Awards prämiert wurde. Durch die Integration der Küche in das frühere Esszimmer und die Erweiterung des Erdgeschosses durch einen Wintergarten verschmilzt der Wohnbereich nahtlos mit dem angrenzenden Garten. Die Küche wird damit zur zentralen Begegnungszone, in der die Familie täglich zusammenkommt. Die Planer und Planerinnen schufen einen hellen und modernen Raum, der sich in das wohnliche Umfeld einfügt und mit seiner offenen Gestaltung die natürliche Umgebung einbezieht.

Für die Küche wählte das Team der Küchenwerkstatt Kemptner das LEICHT-Programm BONDI in den Gestaltungslinien PRIMO und AVANCE mit der Oberfläche CLASSIC-FS im Farbton mohair. Dieser sanfte Beige-Ton steht im Kontrast zum Eichenholzboden im Erdgeschoss und betont die warme, elegante Atmosphäre des Raumes. Die Lamellengestaltung, die die Kochinsel und Hochschrankzeile wie ein Passepartout einrahmt, setzt sich im Wohnraum fort und verleiht der gesamten Architektur eine einheitliche Formensprache. Ein raumhohes Element verkleidet geschickt das angrenzende Treppenhaus und nimmt technische Geräte wie Spülmaschine, Kühlschrank und Backofen dezent auf. Diese Anordnung schafft klare Linien und bietet gleichzeitig zusätzlichen Stauraum. In die Keramik-Arbeitsplatten wurden Lichtquellen integriert und die großzügige 2,50 Meter breite Kücheninsel lädt mit Arbeitsflächen beidseits des zentral platzierten Kochfeldes zum gemeinsamen Kochen ein. Ein Spritzschutz aus schwarzem Glas ergänzt die Insel und reflektiert die Umgebung, während eine dekorative Metallablage mit Lichtboden eine zusätzliche, funktionale Abstellfläche oberhalb des Kochfeldes bietet.

Platz 3 für LEICHT Cocinas de Nopper auf Mallorca für eine Planung, die mediterrane Eleganz mit Funktionalität vereint

Platz 3: LEICHT Cocinas de Nopper. Foto: Matthias Grossklags / LEICHT

Das LEICHT Küchenstudio Cocinas de Nopper in Santa Ponsa, Mallorca, erhielt den dritten Platz beim Global Kitchen Design Award 2024 für sein Projekt in einer luxuriösen Privatvilla in Palma. Das rund 1.400 Quadratmeter große Anwesen thront in eine Hügellandschaft eingebettet über der Küste Mallorcas. Raumhohe Glasfronten verbinden die Küche als zentrales Element des Erdgeschosses mit der umgebenden Natur. Die Küche befindet sich in direkter Nähe zum Eingangsbereich und steht in fließendem Übergang zu Wohn- und Essbereich, sodass ein einladender Raum für das tägliche Leben und gesellige Abende mit Familie, Freunden und Freundinnen entsteht.

Für den Entwurf setzte das Planungsteam auf edle Materialien wie Glas, Holz und Naturstein, die den natürlichen Charakter der Umgebung aufgreifen. Zwei imposante Schranktürme in der Ausführung esche madeira in dem Programm BAHIA prägen den Küchenraum und verleihen ihm eine warme Eleganz. Die vertikale Rillenstruktur von BAHIA betont die Raumhöhe und schafft eine lebendige, dynamische Oberflächengestaltung. Gleichzeitig integrieren die Schrankelemente sämtliche Küchengeräte dezent und bieten zusätzlichen Stauraum für Garderobe und Weinkühlung – eine durchdachte Lösung für den multifunktionalen Einsatz. Die fast acht Meter lange Kücheninsel aus Taj Mahal sanded-Naturstein setzt einen markanten Akzent. Der helle Quarzit, bekannt für seine Härte und Kratzfestigkeit, bringt ein mediterranes Flair in den Raum und lädt mit großzügiger Arbeitsfläche zum gemeinsamen Kochen ein.

Die sorgfältige Gehrungsverarbeitung, besonders an der Spüle mit verschiebbarem Schneidebrett, betont die hohe Handwerkskunst. Unterschränke der Insel sind in der samtigen Oberfläche CLASSIC-FS ausgeführt und im Farbton ombre naturelle claire von Les Couleurs® Le Corbusier gestaltet, um das sonnige Ambiente der Villa widerzuspiegeln.

Quelle: LEICHT