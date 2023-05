Für mehr Freiheit und Flexibilität: Offene Wohnraumgestaltung

Bei dieser LEICHT-Planung bilden Küchen- und Wohnbereich eine Einheit und sind durch doch sanft voneinander abgegrenzt. Foto: LEICHT / Matko Stankovic

Großzügig geöffnete Räume vermitteln Großzügigkeit und Wohnkomfort, sie wirken hell, freundlich und einladend. Sinnbildlich steht ein offener Grundriss für den modernen Individualismus, für die freie Entfaltung der eigenen Vorstellungen von Wohnen. Im Küchen- und Wohnbereich fördert er außerdem Kommunikation und Geselligkeit im alltäglichen Leben: Verschiedene Tätigkeiten wie Kochen, Essen, Arbeiten, Lesen oder Fernsehen müssen nicht in separaten Räumen stattfinden. Der Wohnbereich wird erweitert, der Funktionsbereich integriert.

LEICHT weiß um die verschiedenen Anforderungen, die an solche Raumszenarien herangetragen werden: den Bewohnerinnen und Bewohnern einerseits einen wohnlich gestalteten Treffpunkt für das gemeinsame Miteinander schenken, andererseits intakte und in sich geschlossene Funktionsbereiche stiften.

Hier bedarf es einer sorgfältigen Strukturierung des Raumes. Stets die gesamte Architektur im Blick, setzt LEICHT die verschiedenen Gestaltungselemente seines breit gefächerten Produktportfolios ein, um sanfte Zonen im offenen Raum zu errichten – optisch wie funktional. Dazu zählen etwa deckenhohe Schränke, Regale und andere Stauraumsysteme, begehbare Kuben, raffinierte Raumschiebetürsysteme, freistehende oder integrierte Inselblöcke und Tresen. Allesamt lassen sie sich nach Kundenwunsch und auf Grundlage architektonischer Begebenheiten individuell konfigurieren, maßanfertigen und miteinander kombinieren.



Abgestimmte Materialkonzepte unterstützen einerseits die Integration von Küche, Ess- und Wohnbereich und andererseits die Zonierung im offenen Raum. Auch hier gibt LEICHT Planerinnen und Planern vielfältige und hochwertige Optionen an die Hand – von warm anmutenden und lebendig wirkenden Echtholzfronten über puristische, grifflose Aluminiumfronten bis hin zu imposanten Natursteinplatten. Sie alle eint die für LEICHT charakteristische edle und zeitlose Ästhetik, sodass sie in ihrem Zusammenspiel ein stimmiges Gesamtbild kreieren. Raumbildend und akzentuierend wirken in offener Architektur außerdem Farben. Hier bietet LEICHT für die Gestaltung des Küchenmobiliars unter anderem exklusive Konzepte mit ausgewählten Farben der Marke Les Couleurs® Le Corbusier.

„Bei der Realisierung von raumübergreifenden Innenausbaukonzepten fließen bei uns planerisches Know-How, hochqualitative Materialien und Verarbeitung in der Tradition des Schreinerhandwerks zusammen. Gemeinsam mit unseren Partnerinnen und Partnern setzen wir auf individuelle Beratung und Planung und verfolgen dabei einen architekturbezogenen Ansatz. Das Ergebnis sind einzigartige Planungslösungen, die funktional, wohnlich und edel sind.“ – Stefan Waldenmaier, Vorstandsvorsitzender der LEICHT Küchen AG.

Projekt: „Haus Klosterneuburg“, Österreich

Einreichung: Architektur+Küche IV

LEICHT Produkte: Gestaltungslinie CONTINO, Programm BONDI, Farbstellung VM 130, 284

Quelle: LEICHT / Bildcredits: Robert Niederl/Matko Stankovic