LEICHT-Azubi Fabian Krieg durch die IHK ausgezeichnet

„Holz hat mich als Werkstoff schon immer gereizt“, sagt Fabian Krieg. Dass diese Neigung seine Berufswahl bestimmen würde, stellte sich aber erst nach seinem Schulabschluss heraus. Als Ausgleich zu den vielen Jahren schulischen Lernens wollte er nun etwas Praktisches machen. Sein Interesse an industrieller wie handwerklicher Fertigung führte ihn schließlich zur Idee, mit Holz zu arbeiten und den Beruf des Holzmechanikers zu erlernen.

Schneller Termin nach Bewerbung und rasche Zusage

LEICHT war dem jungen Mann bereits bekannt als große und etablierte Premiummarke im Küchenfachhandel, die für hohe Qualität steht. Seine Mutter hatte ihm geraten, sich dort zu bewerben. Schnell erhielt er einen Termin für ein Vorstellungsgespräch und kurz darauf die Zusage für seinen Ausbildungsplatz als Holzmechaniker. Fabian Krieg entschied sich für die Bewerbung bei LEICHT, weil er in dem innovativen holzverarbeitenden Unternehmen einen zuverlässigen Arbeitgeber für seine berufliche Zukunft sah, der ihm auch nach der Ausbildungszeit individuelle Möglichkeiten zur Weiterbildung bieten kann.

Die hervorragende Ausbildung sowie die familiäre Arbeitsatmosphäre bei LEICHT haben ihm von Anfang an sehr gut gefallen. Im ersten Ausbildungsjahr besuchte Fabian Krieg die Berufsschule in Vollzeit, mit einem Tag pro Woche Praxis im Betrieb, um die Grundlagen der Holzbearbeitung zu erlernen – von der Vorbereitung der Hölzer bis zum präzisen Zusammenfügen der einzelnen Elemente. Zur Vertiefung der Kenntnisse lag der Schwerpunkt im 2. und 3. Lehrjahr beim praktischen Arbeiten in den Werkstätten der Architekturküche LEICHT. „Hier habe ich konzentriertes, sauberes Arbeiten gelernt und auch, wie ich Projekte exakt plane und durchführe.“

Ein Kollegium, das Azubis unterstützt und fördert

Große Unterstützung hat er durch seinen kompetenten Ausbilder und das ganze Team erfahren. An seiner Ausbildungszeit bei LEICHT schätzte Krieg den strukturierten Ablauf und die Hilfsbereitschaft aller Kolleginnen und Kollegen, die für ihn als Azubi verantwortlich waren. Schon früh gaben sie ihm die Möglichkeit, eigene Projekte zu realisieren und den Kontakt mit Kunden zu pflegen.

Lounger in natürlicher Eleganz

Ein Projekt, das Fabian Krieg während seiner Ausbildung ausgearbeitet hat, ist ein Lounger aus hellem Holz: Er ist handwerklich bis ins kleinste Detail präzise und professionell gefertigt und begeistert durch seinen schlicht-modernen Stil. Der Stuhl basiert auf einer simplen Rahmenkonstruktion, in die komfortable Sitz- und Rückenpolster eingelegt werden können. Dabei entspricht die Komposition aus warmen Farbnuancen – helles Holz und beiges Polstertextil – ganz dem aktuellen Designtrend nach kontrastarmen Interiors.

Für die nahe Zukunft plant Fabian Krieg, ein duales Studium der Holztechnik bei LEICHT zu absolvieren. Anschließend möchte er weiter in seinem Ausbildungsbetrieb arbeiten und dann entscheiden, in welche Richtung er sich beruflich weiter qualifizieren kann. In seiner Freizeit spielt der erfolgreiche Absolvent Fußball im Verein, geht joggen und arbeitet in seiner eigenen Holzwerkstatt – aus Spaß an seinem Beruf und um seine Fähigkeiten weiterzuentwickeln.

Quelle. LEICHT