Bauwerk Parkett präsentiert Vectorpark und erweitert das Trendpark-Sortiment

Die natürliche Lebendigkeit des Holzes wird durch das einfallende Sonnenlicht eindrucksvoll unterstrichen: Reflexionen tanzen über die gebürstete Oberfläche des Fischgratmusters und beleben den Raum. Die vierseitig gefasten Kanten verstärken diesen Effekt und lassen jedes einzelne Element plastisch hervortreten

Speziell für die klassische Fischgratverlegung konzipiert, verbindet Vectorpark zeitlose Ästhetik mit moderner Präzision und Intelligenz. Das innovative 2-Schicht-Parkett verleiht Räumen ausdrucksstarke Eleganz und verwandelt traditionelle Verlegemuster in neue Interpretationen. Die Dimensionen von Vectorpark ermöglichen nicht nur die klassische Fischgratverlegung im grossen Stil, sondern auch weitere kreative Verlegungen wie den Parallelverband oder das Leitermuster. «Durch die ausgewogenen Proportionen entsteht ein harmonisches Gesamtbild, das sowohl in grosszügigen Projekten als auch in kompakteren Wohnbereichen seine volle Wirkung entfaltet», sagt Andrew Clare, Head of Products Bauwerk Group. Die vollflächige Verklebung sorgt für optimale Stabilität und Energieeffizienz bei Fussbodenheizungen sowie für eine angenehme Raumakustik. Ob urbane Loftwohnung, repräsentativer Showroom oder trendige Bürolandschaft – Vectorpark fügt sich harmonisch in unterschiedlichste Raumszenarien ein und setzt dabei prägnante gestalterische Akzente.

Vectorpark ermöglicht eine nahtlose Gestaltung von Boden zu Treppe. So entsteht ein einheitlicher Look, der den Raum harmonisch verbindet

Trendpark: Flächige Optik und einzigartige Oberflächen