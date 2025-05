Gebogene Seitenteile für Möbelfronten schaffen elegante Übergänge und betonen das fließende Raumdesign.

Ob in elegantem Mattlack oder in ausgewählten Holzvarianten: Die neuen geschwungenen Wangen lassen sich vielfältig kombinieren. Zusammen mit passgenauen Radien für Arbeitsplatten sorgt dies für kreative Lösungen, die Design und Wohnlichkeit auf besondere Weise vereinen – für Küchenräume, die sich harmonisch in das Wohnambiente einfügen.

Abgerundete Akzente mit stilvoller Wirkung

CLASSIC-FS im Mattlack-Ton-Mohair besticht durch ruhige Eleganz und Premium-Handwerklichkeit. Gebogene Seitenteile fügen sich nahtlos in das Gesamtdesign ein – ihre Innenseiten sind exakt auf die sichtbaren Fronten ausgerichtet. Eine kompakte Materialarbeitsplatte mit natürlichen Einschlüssen und einer lebendigen Textur betont den edlen Look. Großzügiger Eckradien Übergang sanft in die gebogene Silhouette. Weiche abgerundete Deckblätter und Tischplatten runden den skulpturalen Charakter ab und verleihen Küchen und Wohnräumen eine stilvolle, heimelige Atmosphäre.

Flexible Formen für harmonische Räume – Kurven mit System und Stil

Ob raumhohe, schwebende oder gestapelte – runde Möbel können für jeden persönlichen Stil und Raumaufteilung geplant werden. Die geschwungenen Seitenteile sind entweder nahtlos mit dem Schrankkörper verbunden oder bündig montiert und mischen sich natürlich in das Gesamtdesign. Auch die Seitenrücken beeindrucken mit einer vollständig geschlossenen Oberfläche, die optisch mit den Fronten ausgerichtet ist. Das Ergebnis: Möbel mit klaren Linien und zusammenhängendem Design – flexibel, stilvoll und heimelig. 5 cm – einseitig gebogen Die kompakte 5-cm-Version verfügt nur über eine gebogene Seitenplatte an der Vorderseite, während der Rücken absichtlich eckig bleibt. Diese Lösung ist ideal für minimalistische Designs oder platzsparende Layouts. Durchdachte Radiusplanung auf Arbeitsplatten, Top-Panels und Tischplatten sorgt für ein zusammenhängendes Gesamtbild. Je nach Vorliebe können verschiedene Materialien wie Glas, Laminat, 1,2 cm dicke Porzellankeramik oder Massivholz verwendet werden. 15 cm – beidseitig gebogen Die großzügige 15 cm große Version mit gebogenen Seitenplatten auf beiden Seiten schafft glatte Übergänge und einen harmonischen, symmetrischen Linienfluss. Ideal für Designkonzepte, die auf Form und Ästhetik setzen. Die Kurven auf beiden Seiten verleihen Möbeln ein besonders weiches und einladendes Aussehen – perfekt für offene Wohn- und Küchenräume.

Weitere Informatoinen finden Sie unter www.leicht.com

Quelle: Leicht