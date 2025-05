„area30“ mit relaunchter „innovation area“ und der Strahlkraft von Top-Unternehmen der Küche

Die europäische Küchenbranche darf sich auf ihr wichtigstes Branchenevent für Neuheiten-präsentation, Kommunikation, Socializing und natürlich für erfolgreiche Geschäftsabschlüsse in diesem Jahr freuen: Vom 20. bis 25. September zieht die nun vierzehnte Ausgabe der unverzichtbaren B2B-Plattform area30 die Entscheider, Multiplikatoren und Experten mit dem Schwerpunkt „Küche“ nach Ostwestfalen. Im Küchenherbst 2025 setzt Veranstalter trendfairs GmbH (Fürth) dank seiner innovativen Fachmesse mit den meisten Marken und Ausstellern an einem Ort – darunter die meisten Marktführer und die größte Neuheitendichte – anspruchsvolle Meilensteine. Die „innovation area“ wurde relauncht, auf der „stage“ kommen richtungsweisende Top-Themen ‚auf die Bühne‘ und, last but not least, wird die area30 ab diesem Jahr zusätzlich das ausführende Handwerk ansprechen: die Tischler bzw. Schreiner ‚rund um die Küche‘.

Attraktive Programmpunkte

Die area30 soll künftig die unangefochtene Heimat der „Küchen-Tischler“ Deutschlands und dessen Anrainer werden. Exakt in diese Richtung zielt beispielsweise die erstmalige Messepräsenz des Spezialisten für Verbindungslösungen Häfele mit Sitz in Nagold. Der Global Player spricht das Handwerk nicht nur über den Vertrieb von Möbelbeschlägen sowie Beleuchtung an, sondern ebenfalls durch Angebote für Elektrogeräte, Innenausstattung oder Konfiguratoren. Diesem „Rundum-Sorglos-Paket“ folgend bietet auch die area30 ab 2025 dem Handwerk konzentriert zahlreiche Lösungen sowie attraktive Programmpunkte – darunter zum Wechselspiel zwischen Individualität oder Masse, zur Nachwuchsbindung und Nachhaltigkeit, zum Wandel vom einstigen ‚Blaumann-Träger‘ zum heutigen Einrichtungsberater und vielen anderen Themen mehr.

Klar ist auch, Häfele ist nur einer von zahlreichen großartigen und erfolgreichen Unternehmen bzw. Marken, die auf der area30 präsent sein werden. Branchenweit bekannte Namen, die ihre Beteiligung 2025 fest gebucht haben, sind unter anderem der Kochfeld- und Abzugshaubenprofi Berbel, der Haushaltgerätehersteller Midea, das Nordhorner Familienunternehmen Naber, das Küchentechnik und -zubehörhaus Vogt, der Innovator rund ums Wasser Quooker, der Software-Dienstleister SHD, der Keramikhersteller Systemceram und der Anbieter von Lösung zu Backen, über Gefrieren bis hin zu Spülen Oranier Küchentechnik. Hans-Joachim Kalek, Leiter Channel Management Küche, freut sich ebenfalls auf den September: „Die area30 ist für alle Teilnehmer ein Branchentreff auf höchstem Niveau mit großartigen Kontakten. Wir von Hansgrohe freuen uns riesig auf das Messehighlight des Jahres und sind im Jahr 2025 wieder dabei.“

Auf der bereits von vielen Messegästen der area30 bestens angenommenen Wissensplattform „stage“ scoutet in diesem Jahr Influencerin und Bloggerin Yvonne Zahn die kommenden Küchen-Neuheiten für 2026, Markus Schomacker referiert über Social Marketing und KI, Marken-positionierung und Storytelling für B2B sind Thema der Markenmacher von Republic of Yes, Innenarchitektin Katrin de Louw nimmt Design- und Farbtrends unter die Lupe und Barbara Busse vom Designbüro für Trendresearch, Design Thinking und Produktdesign Future+You will den „Küchenkunden von morgen“ kennenlernen. Die hier angerissenen Themen befinden sich derzeit in der Vorbereitungsphase, dürften allerdings bereits jetzt die Neugier wecken.

Relaunch der „innovation area“

Abschließend sei der Relaunch der „innovation area“ angerissen – der zentralen Community-Plattform oder vielleicht sogar dem pulsierenden Herz auf area30 bzw. dem jährlichen Küchenherbst mit all seinen Hausausstellungen und Veranstaltungsräumen: Die innovation area konzentriert sich künftig noch intensiver auf Branding, Kommunikation und Neukundenansprache. Sie gibt neu ausstellenden Marken und Start-Ups die Möglichkeit, sich erfolgreich zu präsentieren. Bekannten Brands, die bereits eine der zahlreichen Plattform des Küchenherbstes bespielen, eröffnet die innovation area die Chance, ihre Sichtbarkeit noch stärker zu erhöhen und den Besucherzustrom der area30 zu nutzen.

Denn bekanntlich ist die verfügbare Zeit der Messegäste im Küchenherbst begrenzt und durchgetaktet – viele von ihnen besuchen deshalb gezielt ihre Partner im Bestand und kommen nur äußerst selten in den Genuss, alle Standorte mit deren bunter Ausstellerschaft kennenzulernen. Hier setzt Veranstalter trendfairs mit der innovation area an. Denn mit über 12.000 Fachbesuchern gehört die area30 zu den besucherstärksten Messezentren des Küchenherbstes und bietet dank der Strahlkraft der über 200 präsenten Aussteller und Marken ideale Synergien und Anreize für Fachbesucher: Die Kommunikationswege der Marken werden verstärkt, die Touchpoints mit Kunden erhöht, die Vernetzung untereinander verbessert und die wertvolle Verweildauer gesteigert. Fazit also: Die innovation area mit ihren zahlreichen Präsentationsplattformen, dem Café, der stage und vielen anderen Highlights ist das kommunikative Zentrum im Küchenherbst!

Die nächste area30 findet vom 20. bis 25. September 2025 in Löhne statt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.trendfairs.de und unter www.area-30.de

Quelle: © 2025 trendfairs GmbH