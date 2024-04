Bauwerk Parkett: Wohngesunde Parkettböden für Hotel und Wohnbebauung in Salzburg

Holz an Decken, Aussenwänden und am Boden sorgen für das besondere Wohngefühl in den Neubauten «Am Hirschengrün». Bei der Holzbeschaffung wurde auf Regionalität und Nachhaltigkeit geachtet

In prädestinierter Lage zwischen der Salzburger Altstadt und dem aufstrebenden Bahnhofsviertel befindet sich das traditionsreiche «Hotel zum Hirschen». Unter dem Projekttitel «Am Hirschengrün» entstand ein neues Areal, auf dem das behutsam entkernte und generalsanierte Hotel um einen Anbau mit 42 Wohnungen in nachhaltiger Holzhybridbauweise, eine Tiefgarage und einen grossen grünen Garten ergänzt wurde. In den Innenräumen entschieden sich Bauherrschaft und die beteiligten Architektur- und Innenarchitekturbüros ganz bewusst für wohngesunde Parkettböden des Schweizer Qualitätsherstellers Bauwerk Parkett.

Das naturgeölte Unopark-Parkett als Fischgrat verlegt harmoniert mit dem modernen, schlichten Interieur, das ebenfalls von Naturholz geprägt ist

Das Gebäude des «Hotel zum Hirschen» ist seit 1830 im Besitz der gegenwärtigen Eigentümerfamilie, die es über die Jahrhunderte zu dem angesehenen Hotel in Salzburg gemacht hat, das es heute ist. Im Jahr 2020 übernahmen in 11. Generation Katharina und Nikolaus Richter-Wallmann das Zepter – mit innovativen Ideen und einem ganzheitlichen Blick auf Natur und Menschen. Denn das grösste Holzbau-Projekt der viertgrössten Stadt Österreichs zeigt auf eindrucksvolle Weise, wie sich Bauen im Bestand, Neubau und eine hochwertige Frei- und Grünraumgestaltung in urbaner Lage zu einem in sich stimmigen und nachhaltigen Gesamtkonzept vereinen lassen. Für die Planung des Projekts «Am Hirschengrün» zeichnet das Büro LP Architektur aus Altenmarkt im Pongau in Kooperation mit Dietrich Untertrifaller Architekten aus Vorarlberg verantwortlich. Beide Büros verfügen über viel Erfahrung im Holzbau und legen grossen Wert auf den umweltschonenden Einsatz von Ressourcen.

Das warmtonige, leicht gebürstete und naturgeölte Bauwerk Parkett in Fischgratverlegung sorgt für eine angenehme Dynamik im modern und geradlinig eingerichteten Speiseraum mit seinen natürlichen Texturen und neutralen Farben

