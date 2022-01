Beckermann Küchen – Neuer Vertriebsleiter Robert Woelk

Mit Robert Woelk konnten das Unternehmen einen sehr erfahrenen Vertriebsspezialisten aus der Küchenbranche gewinnen. In den letzten 10 Jahren war Herr Woelk bei der BAX Küchenmanufaktur in Detmold als Prokurist und Vertriebsleiter tätig. Ebenfalls langjährige Erfahrungen kommen aus seiner Position als Exportleiter bei Alno, sowie leitenden Vertriebstätigkeiten in Bereichen außerhalb der Küchenbranche.

Bei Beckermann Küchen ist Robert Woelk (im Bild oben) als Gesamtvertriebsleiter verantwortlich für den Ausbau der Absatzmärkte im In- und Ausland. Das Unternehmen ist stolz, dass es ihn für das Team gewinnen konnten und wünscht ihm einen guten Start.

Weitere Informationen finden Sie unter www.beckermann.de

Quelle: Beckermann Küchen