Beko Grundig Österreich AG erhält Auszeichnung als „Best Workplace“

Bereits 2022 wurde die Beko Grundig Österreich AG als Great Place to Work zertifiziert. 2023 konnte die Beko Grundig Österreich AG zusätzlich zur Great Place to Work-Zertifizierung die Auszeichnung als zertifizierter Best Workplace für sich entscheiden. Denn nach Erhalt des Zertifikats „Great Place To Work Certified“ sind alle Unternehmen automatisch für das Ranking der besten Arbeitgeber nominiert. Jene Arbeitgeber mit den höchsten Zustimmungswerten erhalten zusätzlich das renommierte Gütesiegel „Best Workplaces“. Somit ist die Beko Grundig Österreich AG eines von zehn ausgezeichneten Top-Unternehmen in der Unternehmensgröße bis 49 Mitarbeitende, die Anfang Juni in einer feierlichen Zeremonie geehrt wurden.

„Es macht uns stolz, ein Best Workplace zu sein. Gleichzeitig ist es für uns auch Bestätigung, dass wir am richtigen Weg sind, den wir weiter fortsetzen werden. Die Selbstbewertung ist für uns intern ein wichtiges Mess- und Entwicklungsinstrument. Wir fragen unsere Mitarbeiter:innen auch regelmäßig aktiv durch verschiedenste Umfragen oder Abstimmungen nach ihrer Meinung und setzen dann dementsprechende Initiativen. So können wir unser Team aktiv in unsere internen Employer Branding Maßnahmen integrieren und gewährleisten, dass wir auch Dinge umsetzen, die auch wirklich gewünscht sind. Best Workplace zu sein, freut uns sehr und bestätigt gleichzeitig, dass wir an unserem wertschätzenden Miteinander festhalten. Denn dass das Herzstück unseres Erfolgs im eigenen Team liegt, ist bei der Beko Grundig Österreich AG gelebte Realität“ , so Evren Aksoy, Geschäftsführer der Beko Grundig Österreich AG. „Herzlichkeit, Zukunftsorientierung, Stabilität, Nachhaltigkeit und Diversität wird bei uns gelebt und großgeschrieben. Eine offene und freundliche Arbeitsatmosphäre, sowie Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten sind bei uns selbstverständlich,“ so Aksoy weiter.

Viele Mitarbeiter:innen schätzen an der Beko Grundig Österreich AG seit jeher die wertschätzende, konstruktive und freundliche Arbeitsatmosphäre. In den letzten beiden Jahren wurden einige Maßnahmen im Rahmen des Employer Brandings gesetzt. Intern wurden zahlreiche Benefits wie etwa Kooperationen mit Sportanbietern und Vergünstigungsplattformen, neue Essenszuschüsse, flexiblere Arbeitszeiten, HomeOffice-Lösungen, etc. für die Mitarbeitenden umgesetzt. Nach dem Great Place to Work-Zertifikat und dem kununu Top Company-Siegel ist das die dritte hochkarätige Auszeichnung in Sachen Employer Branding.

Aber auch in anderen Bereichen geht viel voran. Seit Jahren werden sämtliche Maßnahmen in Sachen Nachhaltigkeit gesetzt. Nach zahlreichen Auszeichnungen werden auch die Geräte immer nachhaltiger. Getreu dem Motto Nachhaltige Produkte für eine nachhaltige Lebensweise hat sich das Unternehmen ganz dem Umweltgedanken verschrieben und setzt diesen konsequent fort. Jüngstes Beispiel – die Lösung zur Vermeidung von Mikroplastik im Wasser: Die Muttergesellschaft hat die weltweit erste Waschmaschine mit eingebautem Mikroplastikfilter entwickelt, und Beko hat Ende Mai diese revolutionäre Technologie auf den österreichischen Markt gebracht. Ein anderes Beispiel ist das Energieeffizienz-Tool Youreko, das seit Beginn des Jahres 2023 den Verbraucher:innen hilft, bei der Auswahl neuer Geräte nachhaltig zu entscheiden und die finanziellen Betriebskosten zu verstehen. Im Rahmen eines weltweiten Plogging-Events wurde Nachhaltigkeit und Employer Branding kombiniert. Das Team der Beko Grundig Österreich AG sammelte im Herbst 2022 im dreiundzwanzigsten Wiener Gemeindebezirk auf einer Strecke von 6 Kilometern 5 Kilogramm Abfall.

„Spaß an der Arbeit, kollegialer Umgang, Teamgeist und Leidenschaft sind Komponenten, die für viele Menschen den perfekten Arbeitsplatz beschreiben. Bei der Beko Grundig Österreich AG ist das unser gelebter Alltag. Wir setzen laufend Maßnahmen in Richtung eines erfolgreichen Employer Brandings. Dazu zählen unsere zahlreichen gemeinsamen Mitarbeiterevents, wie unser gemeinsames Plogging-Event bzw. Sportveranstaltungen, die Implementierung neuer Benefits oder neuer Meetingformen, und viele mehr. Die Auszeichnung als Best Workplace zeigt nun offiziell, dass wir Employer Branding leben und hat eine große Strahlkraft, um als besonders attraktiver Arbeitgeber aus der Masse hervorzutreten, um die richtigen Talente anzusprechen. Dass wir damit eine Vorreiterrolle innerhalb unserer Branche einnehmen, freut uns natürlich umso mehr und zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind“ , so Nico Mühldorfer, Human Resources Lead der Beko Grundig Österreich AG.

„Wir im Marketing sprechen immer von vier P’s – genau das möchte ich auch in diesem Arbeitgeber-Feedback aufgreifen. So zeichnet sich dieses Team für mich persönlich durch folgende vier P’s aus: Persönlichkeit (und Herzlichkeit jedes Einzelnen), Professionalität, Passion und Punktlandungen bei Erfolgen – jede und jeder kann hier zum großen gemeinsamen Ziel beitragen“, ergänzt Margit Anglmaier, Head of Marketing & Communications.

Great Place to Work

Das unabhängige Institut Great Place to Work zertifiziert in über 60 Ländern jene Arbeitgeber, die sich durch eine großartige Arbeitsplatzkultur auszeichnen. Gemessen wird das nach objektiven Kriterien, wie Glaubwürdigkeit, Fairness, Respekt, Teamgeist & Stolz. Die Besonderheit daran: Die Basis bilden die Mitarbeiter:innen-Befragungen – das heißt sie bestimmen selbst, ob ihr Arbeitsplatz auch wirklich ein großartiger Platz zum Arbeiten ist. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Beko Grundig Österreich AG haben dies getan und Fragen rund um die erlebte Arbeitsplatzkultur beantwortet. Und nun wurde mit der Auszeichnung Best Workplace ein weiterer Schritt gesetzt.

Das Führungsteam der Beko Grundig Österreich AG beim Great Place to Work Event

Quelle: © Stefan Csaky