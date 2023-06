Bock auf Holz und Küchen: Küche&Co DesignEdition Studio-Eröffnung in Wald am Arlberg

In seinem DesignEdition Showroom werden nun 3 Musterküchen von next125 ausgestellt sowie die exklusiven Gaggenau Geräte der Serie 200 und 400 gezeigt. Bei next125 stehen vor allem natürliche Materialien wie Echtholz und Stein im Fokus. Entsprechend besticht auch der Showroom durch eine hochwertige Ausstattung mit Echtholz, ansprechenden Farben und einem Lichtkonzept, damit sich die Kunden wohlfühlen. Generell steht das Thema Nachhaltigkeit und Leben im Einklang mit der Natur im Vordergrund. Neben der Altholzausstattung gibt es im Eingangsbereich eine Tapete aus Moos und weiter oben einen Fußboden aus Heu, der auch für Allergiker geeignet ist. Dies alles sorgt für ein besonderes Raumklima.

Bock auf Holz

Auf insgesamt 30 Jahre Erfahrung blickt Martin Drißner nun zurück. Nach einer Ausbildung zum Tischler folgte der Titel Tischlermeister und schließlich der eigene Betrieb. Tischlerei und ein Küchenstudio passen gut zusammen, das sagte sich Michael Stangl, Geschäftsführer Küche&Co in Österreich, und warb den sympathischen Tischlermeister als Franchisenehmer. Das Marketing Know-How und die Kompetenz rund um das Thema Digitalisierung von Küche&Co haben den Tischlermeister von Küche&Co überzeugt. Nun eröffnet er sein Küche&Co DesignEdition Studio am gleichen Standort wie seine Tischlerei und kommentiert: „Ich habe bereits Küchen über meine Tischlerei angeboten und verkauft. Mit Küche&Co habe ich nun einen kompetenten Partner an meiner Seite, mit dem der Küchenverkauf einfacher wird. Insofern bin ich dankbar, dass mich Michael Stangl angesprochen hat und ich nun Teil der Küche&Co Familie bin. Da die Küche nun immer mehr zum Mittelpunkt der Wohnung wird und eher offen geplant wird, ist es logisch, von dieser ausgehend alles weitere zu planen und als Tischler anzubieten.“

Der Kundenwunsch steht im Mittelpunkt

Nach einer Bedarfsanalyse mit dem Kunden folgen Planung und Besprechung, danach die Umsetzung. Dabei spielen ausgesuchte Materialien, innovative Elektrogeräte und die Kombination mit Wohntrends eine große Rolle. „Die Küche muss immer auf den Kunden abgestimmt sein“, weiß Martin Drißner. „Letztlich ist das genauso wie bei den Tischlerarbeiten, die ich bisher in Chalets, Apartments und in der Gastronomie umgesetzt habe. Auch da gilt es den Kundenwunsch in den Mittelpunkt zu stellen.“ So verwundert es nicht, dass das Motto „Bock auf Holz“ auch im Küche&Co DesignEdition Studio in Wald am Arlberg bestehen bleibt. Denn neben dem Angebot von Elektrogeräten und Zubehör nimmt Holz auch hier einen wichtigen Stellenwert ein.

Immer das ganz Besondere

Bei Martin Drißner gibt es kein 08/15. Er arbeitet bei seinen Aufträgen gern mit einer Raumausstatterin zusammen, denn er hat den Anspruch seinen Kunden in allen Bereichen immer „das ganz Besondere“ anzubieten. Da er auch weiterhin eine Tischlerei führt, bietet Martin Drißner Interessierten auch ganze Wohnkonzepte an. Bei Kochveranstaltungen oder an der gut ausgestatteten Bar mit Wein, Bier und Kaffeespezialitäten können sich potenzielle Kunden einen ersten Eindruck von dem Studio und den Möglichkeiten für die eigene Traumküche verschaffen.

Zusätzlich grenzt an den Showroom mit wunderbarem Ausblick auf Tal und Berge direkt die hauseigene Wagyu Rinderzucht an. Neben einer Spielecke wird es für Kinder auch einen Streichelzoo geben, sodass die Eltern in Ruhe die Küchenplanung vornehmen können.

Zur Eröffnung viele Aktionen

Die Eröffnung am Samstag, den 03. Juni war ein sensationeller Startschuss. Fast 100 Gäste feierten bei Frühshoppen und Live Musik vom MV Arlberg das Grand Opening des Küche&Co DesignEdition Showrooms. Zur Neueröffnung des Showrooms gibt es nun eine besondere Aktion: „10 Jahre Garantie auf Elektrogeräte gratis“. Vorbeischauen lohnt sich also allemal im neuen Küche&Co DesignEdition Showroom in Wald am Arlberg!

Küche&Co DesignEdition Wald am Arlberg

Arlbergstraße 53C

6752 Wald am Arlberg

Telefon / Fax: +43 664 163 45 36

Email: arlberg@kuecheco.at

Öffnungszeiten:

Montag – Freitag: 09:00 – 19:00 Uhr nach telefonischer Vereinbarung

Samstag: 09:00 – 18:00 Uhr nach telefonischer Vereinbarung

Weitere Informationen finden Sie unter www.kuecheco.at

Quelle: Küche&Co