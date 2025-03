Beko und elektrabregenz läuten die Energiewochen ein

Energiewochen bei Beko und elektrabregenz

Für den Handel bietet die Beko Austria AG von 15. März bis Mitte Juni 2025 nun die attraktiven Aktionen, die eine digitale Kampagnge sowie Instore-Präsenz beinhalten. Für jedes gekaufte Beko und elektrabregenz Aktionsgerät gibt es einen attraktiven Gutschein in den Geschäften von EP:, Expert und RedZac.

Beko Aktion: Jetzt Energie sparen mit smarter Technologie

Beko stellt seine energieeffizienten Geräte in den Mittelpunkt der Energiewochen. Alle Beko Aktionsgeräte sind in der höchsten Energieeffizienzklasse A, wobei diese von der Waschmaschine noch um – 50 Prozent unterschritten wird. Ihre herausragende Energieeffizienz verdanken Beko Geräte ihren innovativen Technologien, wie beispielsweise EnergySpin. All jene, die im Zeitraum von 15. März bis 15. Juni 2025 ein Beko Aktionsgerät kaufen und sich bis 30. Juni 2025 unter https://www.beko.com/at-de/voucher registrieren, erhalten einen Gutschein. Dieser ist im Wert von bis zu 100 Euro und in allen REWE-Filialen (BILLA, BILLA plus, Penny, ADEG) einlösbar.

#theperfectfit für mehr Effizienz und weniger Verbrauch

Das heißt es für die energieeffizienten Highlights von elektrabregenz. All jene, die im Zeitraum von 15. März bis 15. Juni 2025 ein elektrabregenz Aktionsgerät kaufen und sich bis 30. Juni 2025 unter https://www.elektrabregenz.com/voucher registrieren, erhalten einen Gutschein. Dieser ist im Wert von bis zu 60 Euro und auch in allen REWE-Filialen (BILLA, BILLA plus, Penny, ADEG) einlösbar. Auch bei elektrabregenz stehen die innovativen Technologien, wie SpinSave, CornerWash oder ErnteFrisch im Mittelpunkt.

Innovative Technologien von Beko und elektrabregenz

Bei der nachhaltigen Waschmaschinentechnologie AquaTech (Beko) bzw. Wasserfall (elektrabregenz) werden sowohl das Wasser als auch die Waschmittellauge gebündelt von oben in die Waschtrommel gesprüht. Das sorgt für eine schnellere Durchnässung der Textilien. Die Textilabnutzung durch den Waschvorgang reduziert sich ebenso wie die Dauer der meisten Programme. Diese Verringerung der Waschzeit macht die Geräte mit diesem Feature besonders energieeffizient. Die EnergySpin– (Beko) bzw. SpinSave-Technologie (elektrabregenz) bringt die Energieeffizienz in die meisten Waschmaschinenprogramme bringt. Damit ist Energie-Einsparung nicht nur im Eco Modus möglich. Denn diese Technologie verlässt sich nicht auf die Hitze, um das Waschmittel aufzulösen und Flecken zu entfernen, sondern setzt das Waschmittel bereits im Vorfeld frei. SpinSave bzw. EnergySpin macht sich damit die Kraft schnellerer Trommeldrehzahlen als üblich zunutze, um die Geschwindigkeit zu erhöhen, mit der sich das Waschmittel auflöst. Diese Trommelbewegungen machen eine übermäßige Wärmeentwicklung während des Waschvorgangs überflüssig, was zu einem geringeren Energieverbrauch führt. Bei SteamCure (Beko) und Dampfkur (elektrabregenz) steigt in Trocknern und Waschmaschinen vor Beginn des Programms Dampf vom Boden der Trommel auf, so dass der Schmutz eingeweicht wird und sich daher ganz leicht löst.

Die innovative HarvestFresh- (Beko) bzw. ErnteFrisch-Technologie (elektrabregenz) verwendet drei effektive Farben, die den natürlichen Lichtzyklus des Tages imitieren einschließlich einer dunklen Nachtphase. Auf das Blau des Sonnenaufgangs folgt das Grün des mittäglichen Höchststandes, das allmählich in das Rot des Sonnenuntergangs übergeht und danach wird es – so wie in der Natur auch – dunkel. Durch diesen 24-Stunden-Tag-Nachtzyklus wird ein natürliches Lebensumfeld für Obst und Gemüse geschaffen, lange nachdem dieses geerntet und gekauft wurde. Studien (in siebentägigen Labortests hat das internationale Inspektions-, Prüfungs- und Zertifizierungsunternehmen Intertek den Gehalt von Vitamin A und Vitamin C in Tomaten und grünen Paprika gemessen, die direktem Licht ausgesetzt waren) haben gezeigt, dass HarvestFresh dazu beiträgt, den Gehalt von Vitamin-A- und Vitamin-C wesentlich länger zu erhalten. Obst und Gemüse schmeckt auch nach Tagen wie frisch geerntet. Self Dry erhöht bei Geschirrspülern die Trocknungseffizienz und spart Energie. Das CornerWash-System (elektrabregenz) erreicht mit einem dreiarmigen Sprüharm das Geschirr in rechteckigen Bahnen und säubert dabei besonders effizient.

„Mit unseren Energiewochen bieten wir dem Handel eine hervorragende Möglichkeit, seine Kund:innen zu begeistern. Durch unsere attraktiven Gutscheinaktionen schaffen wir Anreize, die nicht nur den Umsatz steigern, sondern auch das Engagement der Verbraucher:innen für energieeffiziente Produkte fördern. Gemeinsam mit unseren Partnern im Handel bringen wir frischen Wind in die Verkaufsräume und unterstützen sie dabei, nachhaltige Lösungen erfolgreich zu positionieren,“ so Harald Kasperowski, Sales Director der Beko Austria AG.

„Wir stehen für Energieeffizienz – quer über alle Produktkategorien. Beko und elektrabregenz bieten mit ihren energieeffizienten Geräten sowohl eine nachhaltige Lösung und nun auch noch einen Gutschein on Top“, so Margit Anglmaier, Head of Marketing and Communications der Beko Austria AG.

Teilnehmende Partner:innen sind EP: und Expert, während RedZac eine modifizierte Version der Aktion anbietet.

Hier geht es zu den Landingpages: https://www.beko.com/at-de/voucher und unter https://www.elektrabregenz.com/voucher

Quelle: © Beko Austria AG