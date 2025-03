Küberit gewinnt Innovationspreis Architektur + Bauwesen 2025

Der Profile-Hersteller Küberit wurde für die Entwicklung seiner innovativen „runden Ecken“ geehrt. Die Fertigwinkel wurden unter den Aspekten Sicherheit, höchste Qualität und komfortable Verarbeitung konzipiert. Diese Produktinnovation zielt darauf ab, die Verletzungsgefahr beim Treppenlaufen zu minimieren, die Montage zu rationalisieren, um die Produktivität auf der Baustelle zu verbessern. Gleichzeitig verwendet Küberit einen hohen Anteil an recyceltem Aluminium, was zu einem beachtlich guten CO2-Fußabdruck der Profile beiträgt.

„Wir sind stolz darauf, mit unseren innovativen Lösungen einen Beitrag zur Sicherheit und Nachhaltigkeit im Bauwesen zu leisten und danken der Jury für diese wertvolle Auszeichnung“ , freut sich Hilmar Kusmierz, Business Development Sales Manager bei Küberit. „Für uns ist sie gleichermaßen eine Bestätigung unserer Arbeit wie auch ein Ansporn, unsere Produkte weiter in diese Richtung zu entwickeln. Küberit steht für mehr als nur Profile.“

Der Innovationspreis Architektur + Bauwesen würdigt Produkte und konzeptionelle Lösungen, die sowohl gestalterisch als auch technisch überzeugen. Die Jury, bestehend aus renommierten Mitgliedern der Architektur- und Innenarchitekturbranche, bewertet die eingereichten Produkte nach wichtigen Kriterien wie der Wahl der Materialien und der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten. Die Preisverleihung fand im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung statt, bei der die herausragenden Leistungen der Branche gewürdigt wurden.

Küberit’s neue Fertigwinkel mit abgerundeten Ecken

Die neuen Fertigwinkel mit abgerundeten Ecken gibt es neben dem Standardwinkel von 30 x 30 cm auch als komplette Stufenelemente mit den Abmessungen 30 x 100 cm und 30 x 150 cm. Diese Produkte ermöglichen eine zeitsparende Verarbeitung ohne Qualitätsverlust und steigern gleichzeitig die Sicherheitseigenschaften des Profils. Die Eck-Elemente verkürzen die Montagezeiten, da zeitaufwendige Gehrungsschnitte auf der Baustelle überflüssig sind. Zudem werden scharfe Kanten an den Stößen vermieden, was die Verletzungsgefahr erheblich senkt. Das Sortiment der 90°-Fertigwinkel umfasst sieben unterschiedliche Winkelprofiltypen in ungebohrter Ausführung, die sowohl geklebt als auch geschraubt zu verarbeiten sind.

Die Preisträger des AIT-Innovationswettbewerbs 2025 anlässlich der BAU Foto/ Schelke-Fotografie

Weitere Informationen finden Sie unter www.kueberit.com

Quelle: Küberit /Fotos:Schelke-Fotografie