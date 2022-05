berbel feiert 20 jähriges Jubiläum

Bei warmen Frühlingstemperaturen und Sonnenschein konnten die Familien der ca. 260 berbel Mitarbeiter die Dunstabzugsmanufaktur in Rheine auch einmal von innen ansehen. Auf dem bunt hergerichteten Firmengelände warteten zahlreiche Spiel-, Spaß und Sportstationen.

Am Abend lud die Geschäftsführung die Belegschaft zu Speis, Trank und Tanz in festlicher Runde ein. „berbel ist eine Familie, die in den letzten 20 Jahren gewachsen und zusammengewachsen ist. Als Dunstabzugsspezialist haben wir uns „living excellence“ auf die Fahne geschrieben. Jeder trägt seinen Teil dazu und damit zum Erfolg bei“, eröffnete CEO Karl von Bodelschwingh die Veranstaltung.

Das westfälische Unternehmen fertigt seit über 20 Jahren hochwertige Dunstabzüge mit Zentrifugalabscheidung. Ausgestattet sind die Geräte mit dem patentierten berbel Prinzip für dauerhaft höchste Fettabscheidung ohne Saugkraftverluste. Ein flüsterleiser und energiesparender Betrieb, die einfach handzuhabende Reinigung und eine wirkungsvolle Geruchsbindung von über 95 % gehören zu den Innovationen des Unternehmens. Zahlreiche Designpreise, u.a. der Red Dot Product Award, tragen zur Bekanntheit des Unternehmens, über die Landesgrenzen hinaus, bei.

Wachstumsbedingt zog berbel 2004 von Hopsten nach Rheine und produziert dort heute über 25 Modelle erstklassigster Dunstabzüge für den Abluft- oder Umluftbetrieb sowie das Hybridmodell EcoSwitch und einen regenerativen Umluftfilter permalyt®. Kochfeldabzug, Einbau-, Kopffrei-, Insel-, oder Wandhaube – berbel hat für jede Küchensituation und für jeden Geschmack den richtige Dunstabzug im Programm.

Weitere Informationen finden Sie unter www.berbel.de

Quelle: berbel