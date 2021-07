berbel – Flüsterleise Dunstabzüge für die Küche

Offene Grundrisse, die die Küche mit dem Wohnraum verbinden, gehören bei Neubauten heute zum Standard. Die übergangslose Architektur hat Vorteile für das Kommunikationszentrum Küche, bringt aber auch neue Anforderungen mit sich: Arbeitsgeräusche durch Küchenmaschinen und -geräte lassen sich nicht mehr aussperren. Die Nachfrage nach leisen Geräten steigt, denn störende Geräuschpegel sind zudem ein Stressfaktor, der gesundheitliche Folgen haben kann. Dezibel Angaben bei Elektrogeräten sind nur bedingt hilfreich, denn Qualitätsmerkmale wie Leistung und Effizienz sind weitere in Relation zu setzende Faktoren.

Akustischer Komfort und Effizienz

Akustik und Lautstärke rücken in vielen Bereichen des Alltags immer weiter in den Fokus. Was im Segment Automotive mit dem Klangdesign von Türgeräuschen schon längst Einzug gehalten hat, wird nun auch für andere Lebensbereiche relevant. Gute Produkte sind heute nicht nur Teil des Einrichtungskonzepts, sondern sollen beim täglichen Gebrauch funktions-bedingte Nebeneffekte möglichst ausschließen. Gerade in der Küche, wo immer mehr technische Helfer zum Einsatz kommen, ist es wichtig, dass die Geräuschkulisse den Benutzer nicht stört, er ein Gespräch führen und sich ganz der Essenzubereitung widmen kann. Der akustische Komfort ist Teil der Produktentwicklung bei Dunstabzügen des Lüftungs-spezialisten aus Rheine, sie sind für ihre zuverlässige Beseitigung von Kochdünsten und -gerüchen aus der Raumluft bekannt und werden zudem gerne als Statement im Zentrum der Küche platziert.

Bei einem Dunstabzug gibt es potenzielle Geräuschquellen, die durch die Paramater der Akustik bestimmt werden: Körperschall und Luftschall. Körperschall entsteht dann, wenn sich bewegende oder vibrierende Komponenten in Kontakt mit Anbauteilen geraten und diese dann, wenn auch in sehr kleinem Maßstab, gegeneinanderschlagen. Lüfter und Motoren sind bei berbel Produkten daher durch vibrationshemmende Materialien vom Rest der Haube entkoppelt, um diese Klangquelle weitestgehend zu minimieren.

Den wesentlich höheren und prägnanteren Anteil machen die Strömungsgeräusche aus. Sie entstehen, wenn Luftströmungen durch Hindernisse gezwängt werden. Hier punkten berbel Abzüge mit zwei Vorteilen: Zum einen werden keine zwangsdurchströmten Flächenfilter

verwendet, sondern durch den Einsatz des patentieren berbel Prinzips, der Fliehkraftabscheidung, wird der Widerstand im System reduziert. Das entlastet den Lüfter und somit die Hauptquelle für Luftschall im Gerät.

Das leistungsstarke berbel Prinzip zur effektiven Fettabscheidung und ein leiser EC-Lüftermotor sorgen für saubere Luft

Ein weiterer entscheidender Vorteil sind die berbel Aktivkohlepakete zur Geruchsbindung. Schon durch ihre Masse sind sie der ideale Schalldämpfer auf der Ausblasseite. Generell gilt aber, dass sich an jeder Position, an der die Luft nicht geradeaus strömen kann, sondern

umgelenkt, gestaucht oder eingeschnitten wird, eine Geräuschquelle auftut. Durch gezielte Beeinflussung und geometrische Gestaltung der Fluidkanäle im Inneren eines berbel Abzugs, lassen sich Strömungsgeräusche durch Ingenieursleistung gezielt steuern.

Lautstärke ist subjektiv

Laut ist jedoch nicht gleich laut. Differenziert wird hier zwischen den physikalischen Größen wie Schallleistungspegel über Frequenz und der Einflussgröße Mensch, der durch sein Hörspektrum verschiedene Töne unterschiedlich laut wahrnimmt. Man muss also zwischen der physikalischen Lautstärke (gemessen in „dB (A)“) und der empfundenen Lautheit (gemessen in „Phon“ oder „Sone“) unterscheiden. Wird auf dem Energielabel also 65 dB (A) angegeben, so beschreibt dies nur den Mittelwert, nicht aber ob der Hauptpegel ein hoher

oder tiefer Ton ist. Das menschliche Ohr nimmt Töne von 1000 Hz – 4000 Hz besonders empfindlich wahr, da in diesem Frequenzbereich die Sprache stattfindet.

Die Skyline ist auch ein wunderschönes Lichtelement und bietet somit ein optisches Highlight über dem Kochfeld

Bei der berbel Produktentwicklung wird darauf geachtet, die lautesten Töne aus diesem Bereich in Richtung tiefer Töne zu bewegen. Denn der Tieftonbereich wird meist deutlich leiser und angenehmer empfunden. Flüsterleise ist, wenn Ingenieursleistung mit qualitativ hochwertigen Materialien bis ins Detail umgesetzt wird.

