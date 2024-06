berbel – Interim-CEO Dr. Patrick Jung übergibt die berbel Geschäftsführung an Robert Brandon

Dr. Patrick Jung und Robert Brandon

Mit der Ernennung von Robert Brandon zum CEO hat sich berbel einen Sales- und Marketingexperten in die Unternehmensführung geholt. „Als neuer Geschäftsführer der berbel Ablufttechnik GmbH bin ich mir der Herausforderungen und Chancen, die vor uns liegen, vollkommen bewusst. berbel hat sich als Premiumanbieter von Dunstabzügen über Jahre einen Namen gemacht und unser Ziel ist es, diese Position weiter zu stärken und unsere Präsenz sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene auszubauen“, so Robert Brandon, der in der Entwicklung innovativer und technologisch fortschrittlicher Produkte für den gehobenen Kundenanspruch einen weiteren wesentlichen Aufgabenbereich sieht.

Der gebürtige Niederländer, der direkt nach dem Wirtschaftsstudium an der Erasmus Universität in Rotterdam nach Deutschland ging und heute mit seiner Familie in Neuss ansässig ist, verfügt über langjährige nationale und internationale Vertriebs- und Marketingerfahrung in Blue-Chip-Unternehmen. Bis zu seinem Eintritt bei berbel vor einer Woche war er 16 Jahre lang für die Vaillant Gruppe in den Bereichen General Management und Vertrieb sowie als Geschäftsführer der Vaillant Group Niederlande und Vaillant Group Belgien tätig. zuvor hatte er als Marketingexperte Global Manager Positionen bei der Vodafone Group und bei Reemtsma inne.

Weitere Informationen finden Sie unter www.berbel.de

Quelle: berbel