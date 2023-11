berbel neue Inselhaube Skyline Edge Base

Ein weiteres Highlight präsentiert der Dunstabzugsspezialist berbel zum diesjährigen Küchenherbst. Das Basismodell der Inselhauben mit Liftfunktion, die Skyline Edge Base,schwebt über dem Kochfeld mit einem schmaleren linearen Korpus. Das neue Design verleiht der Skyline-Serie eine moderne Ästhetik und Leichtigkeit. Die schlanke Silhouette wird durch einen filigranen Lichtschlitz betont.

Die Liftfunktion ermöglicht eine maximale Höhenverstellung von bis zu 1200 mm, um die Skyline Edge Base in der idealen Position über dem Kochfeld zu platzieren. Neben ihrer effektvollen Beleuchtung bietet die Inselhaube auch eine leistungsstarke LED-Kochfeldbeleuchtung. Diese können in verschiedenen Lichtintensitäten und Farbtemperaturen eingestellt werden, um je nach Bedarf eine warme, einladende Atmosphäre oder ein kühles, modernes Ambiente zu schaffen.

Eindrucksvolles Lichtkonzept

Die Farbtemperatur und Helligkeit der LED-Kochfeldbeleuchtung lassen sich stufenlos für eine individuelle Ausleuchtung regeln. Zusätzlich sorgt der stilvolle Lichtschlitz der Effektbeleuchtung für eine angenehme Atmosphäre. Licht wird zu einem gestalterischen Element.

Die grundlegenden Funktionen wie Lichteinstellung, Lifthöhe und Lüfterstufe können bequem über die mitgelieferte Fernbedienung gesteuert werden. Eine zusätzliche Steuerungsmöglichkeit ist durch die Nutzung einer App auf dem Smartphone oder Tablet verfügbar. Über die neue berbel+ App, die per Bluetooth mit der Skyline Edge Base verbunden ist, können alle Fernbedienungsfunktionen genutzt werden. Die App bietet damit eine hohe Flexibilität und Übersichtlichkeit bei der Verwaltung der ausgewählten Einstellungen.

Die Inselhaube ist in den Breiten 100 cm und 120 cm erhältlich und verfügt standardmäßig über eine formschöne Deckenanschlussplatte aus hochwertigem Edelstahl. Wahlweise mit Aktivkohlefilter oder regenerativem permalyt®-Filter. Erhältlich in den Farbtönen Mattschwarz, Schwarz und Weiß, integriert sich die Skyline Edge Base in jedes Küchendesign.

Weitere Informationen finden Sie unter www.berbel.de

Quelle: berbel