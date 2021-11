berbel Skyline Edge – Mattschwarz bleibt ein starker Trend

berbel Dunstabzüge sind so konzipiert, dass sie zum Lebensstil und Lebensgefühl der Menschen passen, die sich für eine individuell geplante Küche entscheiden. Bei berbel stehen der Mensch und seine persönlichen Bedürfnisse im Mittelpunkt. Premium-Produkte mit Mehrwert, von Hand gefertigt im Werk in Rheine. Bei berbel werden diese Werte seit 20 Jahren gelebt: Ingenieurs- und Handwerkskunst mit herausragender Performance und Langlebigkeit, Made in Germany.

Skyline Edge – das Design-Highlight

Schlichtes, elegantes und gradliniges Design, ohne viele Schnörkel, ohne verspielt zu wirken. Zeitgemäß, hochwertig und designstark. Hohe Funktionalität und signifikante Linienführung, das zeichnet diese berbel Inselhauben seit 10 Jahren aus. Dabei ist die Farbe Schwarz in der Küche 2022 genauso wenig wegzudenken, wie die Kücheninsel. Die mehrfach prämierte berbel Skyline Edge präsentiert sich jetzt serienmäßig im neuen, mattschwarzen Look – ein Highlight über jeder

Kücheninsel.

Bei der Skyline Edge der Black Edition sind Dekor, Deckenanschlussplatte und Unterschale aus mattschwarz satiniertem Glas

Elegant und leistungsstark

Bei der Skyline Edge der Black Edition sind Dekor, Deckenanschlussplatte und Unterschale aus mattschwarz satiniertem Glas. Der für diese Serie typische Lichtschlitz bringt die Oberfläche wunderschön zum Schimmern. Derart zeitgemäß gestylt, zieht diese Dunstabzugshaube garantiert alle Blicke auf sich und wird zum perfekten Akzent in modernen Wohnküchen. Der Hingucker bietet den von der Skyline-Familie gewohnten Funktionsumfang in zwei Breiten: 95 und 115 cm.

Wird ihre Arbeitskraft nicht benötigt, zieht sich die berbel Inselhaube Skyline Edge an beliebiger Position unter der Decke zurück

Dort setzt sie als dekoratives Lichtobjekt schöne Akzente. Sobald gekocht wird, kommt die Fernbedienung ins Spiel. Per Knopfdruck gleitet die Inselhaube elegant herunter, auf die perfekte Position für maximale Kraftentfaltung. Dann heißt es: Ab an die Arbeit! Für eine effiziente und leise Erfassung von Koch und Bratdünsten sorgt der moderne EC-Lüftermotor. Standardmäßig zählen die Liftfunktion mit einem Spielraum von 120 cm und die Steuerung aller Einstellungen mit der Fernbedienung zum Lieferumfang.

Ein großer Umluftfilter sorgt für besonders effektive Luftreinigung. Perfekt aufbereitet, fettfrei und geruchsneutral wird die Luft in den Raum zurückgeführt. Extra große Oberfläche, extra viel Aktivkohle – der berbel Umluftfilter überzeugt mit einem Wirkungsgrad von 97 Prozent.

Lichtspiel der besonderen Art

Stimmungsvolles Licht spielt beim Design dieser Inselhaube eine wesentliche Rolle. Die Kochfeld- und Effektbeleuchtung sind in Helligkeit und Farbtemperatur von Kalt- bis Warmweiß regelbar. Zusatzoptionen sind ebenfalls möglich. Hierzu zählt eine RGB-Beleuchtung, ein beleuchteter Deckenanschluss oder eine verlängerbare Liftfunktion für noch mehr Flexibilität in hohen Räumen. Einfache Bedienlogik, Funktionen, die zum Ausprobieren ermuntern – smarte Technik, die begeistert.

Weitere Informationen finden Sie unter www.berbel.de

Quelle: berbel