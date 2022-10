Bereiten Sie sich auf die DOMOTEX 2023 vor

Unsere Aussteller- und Produktsuche bietet Ihnen eine Übersicht aller Aussteller*innen, die an der DOMOTEX 2023 teilnehmen. Da die Zahl der Aussteller*innen und Produkte bis zur Veranstaltung weiterwächst, wird in der Datenbank regelmäßig aktualisiert.



Suchen Sie gezielt nach einzelnen Ausstellern*innen und Produkten oder lassen Sie sich vorgefilterte Kategorien anzeigen. Die Ausstellerprofile helfen Ihnen dabei, erste Informationen zu den ausstellenden Unternehmen und ihren Produkten zu sammeln. Zusätzlich können Sie direkt in Kontakt mit den für Sie relevanten Ausstellern*innen treten und Termine vor Ort vereinbaren.

Teilnehmende Aussteller

Sie haben noch kein Ticket?

Holen Sie sich jetzt noch Ihr Ticket und kommen Sie zur Weltleitmesse für Teppiche und Bodenbeläge in Hannover – das Team der DOMOTEX freut sich auf Sie!

Weitere Informationen finden Sie unter www.domotex.de

Quelle: Messe Hannover