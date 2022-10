Neugestaltung im KÖSE Showroom. Tauchen Sie ein in die Farbvielfalt der exklusiven, neuen Designs.

KÖSE Baddesigns und Installationen bietet extravagante Möglichkeiten im Luxus-Bereich für Traumbäder. Bei KÖSE gibt es keine Grenzen hinsichtlich Fantasien und Ideen für die Gestaltung Ihres Baddesigns. Wohlbefinden auf höchster Ebene; bei KÖSE werden hochwertige Sonderanfertigungen gestaltet, die einzigartige Unikate sind.

Das Badezimmer ist ein Raum zum Erholen, Entspannen, Genießen und um sich rundum wohl zu fühlen. Hier wollen wir uns pflegen und uns schön machen und für einen besonderen Abend stylen. Design meets Design: Am Eröffnungsabend hat KÖSE seine neuen Ideen für das Luxus-Bad gemeinsam mit der Wiener Designerin Elisa Malec Luxury Fashion präsentiert, die ihre neue Fashion-Kollektion vorführte. Elisa Malec zeigte wunderschöne Abendroben und Cocktailkleider in aufregenden Farben und mit raffinierten Designs aus der neuen Herbst/Winter Kollektion 2022.

Duschwand links aus hinterleuchtetem Onyx Blue aus dem Iran, Boden und Rückwand aus Keramikplatte Taj Mahal: die Keramikplatten sind in großen Formaten erhältlich, sehr langlebig, robust, belastbar und pflegeleicht. Regendusche und Armatur von Noken Porcelanosa.

KÖSE präsentiert einzigartige, perfekte Traumbäder von Porcelanosa

Noken Porcelanosa Bathrooms ist der Badausstatter des spanischen Konzerns PORCELANOSA. Von Beginn an konnte Porcelanosa durch maximale Technologie, Qualität und exklusive Badezimmerelemente am Markt überzeugen. Zum exklusiven Sortiment gehören Sanitäranlagen, Badewannen, Armaturen, Waschbecken, Badezimmermöbel, Duschköpfe, Duschwannen, Handtuchtrockner und Badezimmeraccessoires. Porcelanosa steht für die Leidenschaft für das Design. Jedes Detail soll einzigartig sein. Die Badezimmerausstattung überrascht. Aber nicht nur das; Porcelanosa möchte alle Kundenbedürfnisse erfüllen Daher wird ein breites Produktsortiment angeboten: verschiedene Formate, Oberflächen und Ausstattungsmerkmale. Porcelanosa arbeitet mit den besten und renommiertesten internationalen Designern und Architekten zusammen. Das Ziel: ein fortschrittliches und nachhaltiges Produkt, das den Alltag der Kunden erleichtert.

Doppelwaschbecken Vollholz in der Farbe Walnuss verkleidet, Waschbecken aus Keramik, Armatur in Schwarz matt, schlichter rechteckiger Spiegel mit schwarzem Rahmen von Noken Porcelanosa

KÖSE zeigt exklusive Natursteine, Onyxe und Marmorsteine von MLUXURY

MLUXURY steht für Luxussteine, die von der ganzen Welt von den hochwertigsten Lieferanten stammen. Eleganz und Luftigkeit geben Räumen klare Linien, die nur mit maßgefertigten Elementen erreicht werden können. Die Qualität der Produkte ist die oberste Prämisse und basiert auf langjähriger Erfahrung, der Verwendung modernster Technologien und zeitloser Materialien. Die exklusiven Steine stammen von sorgfältig ausgewählten, weltbekannten Marken, die auf qualitativ hochwertiger Produktion und präziser Verarbeitung basieren.

Das KÖSE Komplett-Service für Ihr exklusives Badezimmer

Das professionelle Team von KÖSE Badkultur ist der Ansprechpartner für ein Komplett-Service rund um das Traumbadezimmer. Dies betrifft die maßgefertigte Planung des Bades, die Auswahl der Fliesen, Armaturen, Wannen, Duschen und Bad-Möbel bis hin zur Umsetzung und Installation des Badezimmers. Individueller, kompetenter Service und Knowhow, die Erfüllung spezifischer Kundenwünsche sowie die Anpassung des Designs an die gegebenen Raumanforderungen sind bei KÖSE Badkultur die oberste Prämisse.

KÖSE Badkultur ist ein in der Branche etabliertes Familienunternehmen, das 2004 gegründet wurde und seitdem erfolgreich das Unternehmen und Schauräume in der Köllnerhofstraße 2, der Bäckerstraße 3/6a im 1. Bezirk sowie in der Gumpendorferstraße 124 und 137 im 6. Bezirk in Wien führt. Die Firma Köse Badkultur ist Komplettanbieter im Bereich Badgestaltung, von der Installation der Leitungen, dem Verfliesen der Räume bis hin zur Montage der Badezimmermöbel wird alles aus einer Hand angeboten. KÖSE Badkultur kreiert Traumbäder und das SPA für Ihr Zuhause!

Weitere Informationen finden Sie unter www.koese-badkultur.at

Quelle: KÖSE BADKULTUR