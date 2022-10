Andreas Kummer feiert 15-jähriges Firmenjubiläum

An die Anfangszeit erinnert er sich noch sehr genau: „Damals bestand das Vertriebsteam aus genau zwei Personen“, schildert Andreas Kummer, „aus unserem Geschäftsführer Matthäus Unterberger, der Westösterreich betreute, und aus mir. Ich war für die Partner in Ostösterreich zuständig.“ Seitdem hat sich einiges verändert. Die Zahl der Gesellschafter hat sich nahezu verdoppelt, zwei Verbände wurden integriert und auch das Portfolio an Lieferanten hat sich, nicht zuletzt durch die Marktkonzentration, verändert.

Nichts geändert hat sich an seiner Leidenschaft zum Job, auch, weil er direkt an der Entscheidungsfindung beteiligt ist, egal ob es um die Weiterentwicklung bestehender Konzepte geht oder um neue Strategien für die MHK-Gesellschafter in Österreich. Hinzu kommt, dass das Aufgabengebiet von Andreas Kummer sehr breit gefächert ist, das von der Neugründung über die Standortsuche bis hin zu Sortimentsentscheidungen reicht.

„Mich freut es persönlich sehr, wenn ich mit meinen Ratschlägen und meiner Branchenerfahrung zum Erfolg unserer Gesellschafter beitragen kann“, betont Andreas Kummer. „Dass die Handelspartner die Arbeit vom Verband sehr Wert schätzen, war für mich von Anfang an eine treibende Kraft.“

Schon vor seiner Außendiensttätigkeit bei MHK Österreich hat Andreas Kummer Branchenerfahrung gesammelt. „Davor war ich bei Imperial / Miele tätig und kenne viele Partner, die ich heute betreue, bereits aus meiner damaligen Zeit.“

Für Geschäftsführer MHK Österreich Günter Schwarzlmüller ist Andreas Kummer eine wichtige Anlaufstelle: „Ich schätze ihn wegen seiner großen Professionalität. Zudem genießt er ein hohes Standing am Markt, was nicht zuletzt auch auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass er sich stets dafür engagiert, die großen und kleinen Sorgen seiner Kunden zu lösen.“

Auf die kommenden Jahre schaut Andreas Kummer mit Spannung: „In den letzten zwei Jahren ist mit Herrn Schwarzlmüller als Geschäftsführer, Frau Rieschl im Marketing, Herrn Oliver Gugerbauer-Schiller von der IHT und Herrn Christian Landry ein komplett neues Team entstanden. Das Umfeld ist sehr angenehm und es macht viel Spaß, gemeinsam neue Aufgaben in Angriff zu nehmen. Und genau darauf freue ich mich!“

Weitere Informationen finden Sie unter www.mhk-kuechenspezialist.at

Quelle: MHK