Das MMFA feiert sein 10-jähriges Bestehen

Der MMFA, der Verband der mehrschichtig modularen Fußbodenbeläge e. V., wird 10 Jahre alt. Seit seiner Gründung im Jahr 2012 in München setzt sich der Verband für die Interessen der mehrschichtig modularen Fußbodenbranche ein, indem er für Hersteller und Lieferanten als Plattform zum Austausch von Marktinformationen dient, ein Bewusstsein für die Branche schafft, an einer Normung arbeitet (um einschlägige Normen für Bodenbeläge auf CEN- und ISO-Ebene einzuführen) und den guten Ruf seiner Mitglieder und ihrer Produkte stärkt.

Der scheidende Präsident des MMFA, Matthias Windmöller (Windmöller) bemerkt: „Ich bin stolz auf das, was wir seit der Gründung des MMFA erreicht haben, angefangen mit dem, was wir im Bereich der Normung erreichen konnten, bis hin zu unserer Mitwirkung an Nachhaltigkeitsinitiativen wie CISUFLO, EuFCA und CPA und dem Ausbau unserer Mitgliederbasis. Während der Verband von sieben Gründungsmitgliedern im Jahr 2012 auf 63 Mitglieder im Jahr 2022 angewachsen ist, ist es uns erfolgreich gelungen, unsere Stärken zu bündeln und eine einheitliche Stimme für die Branche der mehrschichtig modularen Fußbodenbeläge zu bleiben.“

Der designierte Präsident Jan Dossche (COREtec® Floors) ergänzt: „Wir können mit einem Gefühl von Stolz und dem Gefühl, etwas erreicht zu haben, auf die letzten zehn Jahre zurückblicken. Dank der harten Arbeit der MMFA-Geschäftsleitung und unserer Mitglieder freuen wir uns auf die nächsten zehn Jahre und werden uns dabei auf unsere nachhaltigen Zielsetzungen sowie das stets herausfordernde regulatorische Umfeld unserer Mitglieder konzentrieren.“

Seit seiner Gründung dient der MMFA als Fachverband, der die Nische der Hersteller mehrschichtig modularer Fußbodenbeläge zusammenbringt. Um die Branche besser zu verstehen, hat der MMFA an einer Optimierung und Festlegung von Produktkategorien gearbeitet – wie Wood, Polymer und Mixed – und seit 2016 die Vertriebsdaten seiner Mitglieder erfasst, um eine Einschätzung des MMF-Marktes vorzunehmen.

Während das Thema Normung zunächst Priorität hatte, hat sich das Aufgabenspektrum des MMFA mittlerweile ausgeweitet, um die Ausrichtung der Branche auf EU-Politik widerzuspiegeln. Die Mitglieder haben den Verband als Plattform genutzt, um EU-weite und globale regulatorische Herausforderungen anzugehen und sich aktiv an dem breiteren Dialog rund um die Themen Nachhaltigkeit, Rezyklierbarkeit und Zirkularität der Branche zu beteiligen. Einige der nennenswerten Initiativen des MMFA sind beispielsweise:

Gründung der European Flooring Coverings Association (EuFCA) im Jahr 2019 neben EPLF, ERFMI und ECRA,

Beteiligung an der Circular Sustainable Flooring Initiative (CISUFLO),

Unterzeichner der Circular Plastics Alliance (CPA).

In Zukunft wird sich der Verband auf die Zusammenarbeit mit den Gesetzgebern konzentrieren, um für die Branche der mehrschichtig modularen Fußbodenbeläge und ihre Kunden eine nachhaltigere Zukunft zu garantieren.

Der MMFA wurde 2012 von sieben Mitgliedern gegründet: Akzenta Paneele + Profile GmbH, Hamberger Flooring GmbH & Co. KG, Li & Co AG, MeisterWerke Schulte GmbH, Parador GmbH & Co. KG, Skema S.r.l. und Windmöller Flooring Products GmbH. Aktuell zählt der Verband 63 Mitglieder, darunter 29 ordentliche Mitglieder (Hersteller von MMF-Bodenbelägen oder ihre europäischen Vertretungen), 31 außerordentliche Mitglieder (Zulieferunternehmen) und drei fördernde Mitglieder (wissenschaftliche Institute).

Weitere Informationen finden Sie unter www.mmfa.eu

Quelle mmfa