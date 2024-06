MMFA-Mitglieder stellen mit der Wahl eines neuen Vorstands die Weichen für die Zukunft

Jan Dossche (USFloors International) wurde für eine zweite zweijährige Amtszeit als Präsident wiedergewählt, während Sebastian Wendel (Classen) erneut als Vorstandsmitglied agieren wird. Der Vorstand begrüßt darüber hinaus Pieter Wilmots (Unilin) als neues Vorstandsmitglied, nachdem sich Carl Ruland (Novalis) nicht zur Wiederwahl gestellt hatte. Michael Strack von der PKF WMS GmbH & Co. KG wurde zum Kassenprüfer ernannt. „Rückblickend auf die erfolgreichen letzten zwei Jahre im MMFA, danke ich den Mitgliedern von ganzem Herzen für ihr erneutes Vertrauen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Vorstand und bedanke mich im Namen des Vorstands bei Carl Ruland für seine Verdienste als Obmann des Arbeitskreises „Marktentwicklung“. In der nächsten Amtszeit möchte ich mich weiter dafür einsetzen, dass unsere Branche ihre Dynamik beibehält, die sie seit der Gründung des Verbands an den Tag gelegt hat. Ich freue mich außerdem darauf, weitere zwei Jahre mit Interessengruppen und politischen Entscheidungsträgern an für uns wichtigen Themen wie der Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit zusammenzuarbeiten“, so der wiedergewählte Präsident des MMFA, Jan Dossche. Sebastian Wendel, Vize-Präsident, sagte: „Als Mitglied des MMFA-Vorstands seit 2014 danke ich den Mitgliedern für ihre kontinuierliche Unterstützung in den letzten zehn Jahren und blicke der Zukunft unseres Verbands mit Spannung und Optimismus entgegen. Ich bin weiterhin bestrebt, die Arbeiten des Arbeitskreises „Technik“ voranzutreiben und den Mitgliedern mit Initiativen wie den Umweltproduktdeklarationen und den digitalen Produktpässen einen Mehrwert zu liefern.“ Das neu gewählte Vorstandsmitglied Pieter Wilmots erklärte: „Ich bin dankbar für die Gelegenheit, in der nächsten Amtszeit den Arbeitskreis „Marktentwicklung“ des MMFA als Obmann leiten zu dürfen. Ich glaube daran, dass wir die Kategorie der mehrschichtigen Fußbodenbeläge weiter stärken können, indem wir der MMF-Branche eine Stimme geben und zusammenarbeiten, um dem Markt die richtigen Lösungen zu bieten. Ich freue mich darauf, meine elfjährige Erfahrung in der internationalen Fußbodenbranche in die Arbeit beim MMFA einzubringen.“

Der neue Vorstand der MMFA

Der Vorstand wird von der MMFA-Hauptversammlung, dem höchsten Entscheidungsgremium des Verbandes, gewählt. Alle ordentlichen Mitglieder nehmen an der Versammlung teil, welche einmal im Jahr stattfindet und für die Wahl des Vorstandes für eine zweijährige Amtszeit verantwortlich ist. Die Vorsitzenden der Arbeitskreise werden intern von ihren jeweiligen Arbeitskreisen gewählt.

