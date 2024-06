WESCO Produkte als Gewinnspiel-Prämien ausgelobt

Naber auf dem Festival am Wasser

Als Anbieter hochwertigen Küchenzubehörs bedient er die Zielgruppe Geschäftskunden in Deutschland, Europa und weltweit.

Musikfestivals Ende Mai und Anfang Juni in Nordhorn, das Naber als Sponsor mitfinanzierte, präsentierte das Unternehmen den Menschen am Ort des Firmensitzes diverse Produkt-Highlights.

Die Marke Naber steht für ein Zubehör-Vollsortiment und für eigens entwickelte Produkte in der Küchenlüftungstechnik, bei Abfallsammler, Spülen und Armaturen. Kürzlich erwarb das Großhandels-Unternehmen die Rechte an der Traditionsmarke WESCO und wird die Produkte in seine Sortimente integrieren. Neben einer mehrfach mit Designpreisen ausgezeichneten, tragbaren Utensilienbox stellte Naber beliebte WESCO Produkte wie einen Brotkasten und einen Abfallsammler als Gewinnspiel-Prämien auf dem Musikfestival zur Verfügung.

Mit der Resonanz zeigen sich die Verantwortlichen hoch zufrieden. Die große Teilnehmerzahl am Gewinnspiel konnte die Markenbekanntheit bei Endverbrauchern steigern. Wichtig war es Naber zudem, durch das Sponsoring auch als Arbeitgeber und Ausbilder von Fachkräften in mehreren Berufen in Erscheinung zu treten.

Geschäftsführung Hans-Joachim Naber ist die unermüdlich treibende Kraft hinter der Entwicklung und Realisierung innovativer Produkte. Ingrid Naber steuert zielsicher die Bereiche Personal, Organisation und Finanzen. Lasse Naber gestaltet mit sprühendem Elan die Zukunftsausrichtung des Unternehmens.

