BLANCO: Aufmerksamkeitsstarke Kampagne

Am Puls der Zeit – grafische Elemente der neuen BLANCO-Kampagne für das Wassersystem BLANCO CHOICE

Der Slogan „You’ve got the CHOICE“ bringt den Hauptvorteil des Produkthelden BLANCO CHOICE auf den Punkt: Wasser nach Wahl, gefiltert, gekühlt – still, medium, sprudelnd oder kochend heiß und dabei immer in der gewünschten Menge.

Nach der erfolgreichen Vorstellung der Produktkombination von Armatur CHOICE Icona und Aufbereitungseinheit CHOICE.All auf diversen Fachmessen soll das System nun verstärkt in die Küchen der Verbraucherinnen und Verbraucher einziehen.

Die Marketingspezialisten bei BLANCO setzen bei der Ansprache der potenziellen Klientel stark auf digitale Kanäle und Social Media in Deutschland und Österreich. In der Inspirationsphase zur Küchenplanung wird schrittweise Interesse geweckt, auf die besonderen Vorteile des Wassersystems hingewiesen und gezielt dem Küchenfachhandel Kundschaft zugeführt.

Zudem unterstützt die Premiummarke den Fachhandel vor Ort mit diversen POS- und Informationsmaterialien. „Es ist uns ein großes Anliegen, unsere Partner im Handel top auszustatten, denn die Beratung und Präsentation unserer Produkte in Funktion ist ein zentraler Schlüssel zum gemeinsamen Geschäftserfolg. Gerade in den Verkaufsräumen können sich die Kundinnen und Kunden von Qualität, Bedienkomfort und vor allem auch der perfekten Abstimmung aller Komponenten für den Wasserplatz überzeugen. Passende Marketingmaßnahmen, wie Poster, Aufsteller und Flyer runden das Informationsangebot ab.“ führt Manuel Hopf, Vertriebsleiter BLANCO Deutschland, aus.

Nicht nur mit den Produkten, auch mit dieser Kommunikationsoffensive ist BLANCO ganz am Puls der Zeit. So steigt das Interesse an einem ressourcenschonenden Umgang mit Wasser, ebenso wie generell der Wunsch nach einem nachhaltigen Lebensstil. Die Systemlösung

BLANCO CHOICE bietet hier echten Mehrwert und erleichtert den Alltag spürbar. Als Teil einer BLANCO UNIT gewährleistet sie außerdem eine bestmögliche Nutzung des Unterschrankes mit einem Abfall- und Organisationssystem. Dabei ist alles sauber und übersichtlich; ein schönes wie praktisches Becken komplettiert den Wasserplatz. Hier lassen sich Arbeitsabläufe einfach und fließend gestalten, ob beim Vorbereiten, Kochen, Saubermachen oder der Versorgung der Hausbewohner mit selbst gezapften Erfrischungen, vom reinen Wasser bis zur Limo.

Die Kampagne präsentiert sich in einem auffälligen Design – aufmerksamkeitsstarkes Orange, kombiniert mit der Hausfarbe Blau; so setzt der Spezialist für den Wasserplatz in der Branche ein klares Statement.

„Wir haben die Kampagne medial auf einen Zeitraum bis 31.3.25 und unterschiedliche Kanäle ausgelegt. Digitale Elemente spielen dabei eine zentrale Rolle – von der BLANCO Website über spezielle Landingpages und Online-Anzeigen auf Facebook, Instagram und Google. So wird das Interesse der Nutzer geweckt und systematisch vorinformiert. Der Handel kann im Planungsgespräch hier nahtlos anknüpfen.“ Erläutert Emanuele Giuliana, Head of Marketing DACH.

Weitere Bausteine sind Videos, Schulungsangebote für Verkauf und Montage sowie eine, ebenfalls sehr breit angelegte Vorteilsaktion. Letztere richtet sich direkt an Käuferinnen und Käufer. Mit dem Kauf von BLANCO CHOICE Icona und CHOICE.All kann sich Kundin oder Kunde für einen Gutschein-Code, zum Erhalt eines kostenlosen Startersets mit 4 CO2-Zylindern autorisieren. Damit ist für rund ein Jahr sprudelnde Erfrischung gratis gesichert. Für den Küchenplaner ist dies ein attraktives Zusatzargument, für die Käufer eine Kostenersparnis und BLANCO übernimmt die gesamte Abwicklung – von Gutschein bis Versand.

Das Wassersystem BLANCO CHOICE macht den modernen Wasserplatz perfekt

Weitere Informationen finden Sie unter www.blanco.com

Quelle: BLANCO